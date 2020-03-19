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Сирия новости 19 марта 19.30: курдские боевики мобилизовали подростка 14 лет в Хасаке, 2 турецких солдата погибли в Идлибе

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Турецкие солдаты

Сирия, 19 марта. Минобороны Турции сообщает о дезертирстве членов РПК и YPG в Сирии и Ираке. Два турецких солдата погибли при взрывах в южной части Идлиба. Курдские боевики задержали 14-летнего подростка в Хасаке с целью насильственной вербовки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в западной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о нейтрализации трех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира»; понесли потери в результате взрыва двух СВУ на пути следования военных конвоев на юге Идлиба; сообщили о дезертирстве курдских боевиков в Сирии и Ираке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих членов в результате нападения неизвестных в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; задержали 14-летнего подростка в Хасаке в рамках принудительной мобилизации.  

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Вылазка неизвестных произошла в одном из контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов Дейр-эз-Зора. Атаке подверглись позиции группировки в районе города Шхиль к юго-востоку от административного центра провинции. Как передает информационный портал Euphrates Post, в результате нападения был застрелен один из курдских боевиков по имени Нуваф Акля Хамад Али. В то же время в городе вспыхнули народные волнения. Пока неизвестно, стоят ли за совершением налета члены местных племен или террористы подпольных ячеек «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На западе провинции снова отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), противники обмениваются ударами недалеко от деревни Ан-Наджия в западной части провинции. Напомним, ранее также поступали данные о столкновениях у поселения Аль-Бара. Как известно, боевые действия на данном направлении были спровоцированы радикалами, которые не перестают нарушать действующий в зоне деэскалации Идлиб режим тишины.

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что на маршруте следования турецкого военного конвоя произошли сразу два взрыва. Оба СВУ были активированы неизвестными в районе населенного пункта Мухамбаль на юге провинции. За взрывами последовала атака неизвестных радикалов. К месту боестолкновений были переброшены дополнительные подразделения ВС Турции, а также отряды «Сирийской национальной армии» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме того, в воздушном пространстве над районом были замечены турецкие беспилотники. По информации Telegram-канала (warjournal), двое военнослужащих ВС Турции погибли. Турецкие источники обвиняют в совершении налета членов группировки «Хуррас Ад-Дин», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*. Тем не менее ни одно из антиправительственных формирований пока не взяло на себя ответственность за произошедшее.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Группа террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) попыталась организовать нападение на позиции вооруженных сил Турции в зоне операции «Источник мира». Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщает о том, что в результате работы турецких спецподразделений троих налетчиков удалось оперативно вычислить и нейтрализовать. Более точных сведений о месте происшествия пока не поступало.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Представители турецкого Минобороны сообщают о росте дезертирства в рядах курдских боевиков. Согласно представленным данным, один из членов РПК или YPG бежал из Сирии на подконтрольные турецким войскам территории и сдался у блокпоста Турции на окраине города Нусайбин. В то же время еще два курдских боевика перешли на сторону турецких войск из Иракского Курдистана в районе города Силопи, который находится на границе с Ираком и Сирией. Напомним, руководство курдских бандгрупп с целью пополнения своих рядов нередко прибегает к насильственной вербовке гражданских лиц, которые, в свою очередь, дезертируют при первой появившейся возможности.

Информацию о новых случаях принудительной мобилизации опубликовал на своей странице в Telegram военный источник (rybar). Стало известно, что накануне члены «Демократических сил Сирии» (SDF) направили в центр призыва четырнадцатилетнего подростка по имени Али Махмуд аль-Хасан. Ребенка задержали в городе Ад-Дербасия на северо-западе провинции. Несмотря на мольбы родителей, отпустить мальчика боевики отказались.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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