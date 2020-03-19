Сирия, 19 марта. Минобороны Турции сообщает о дезертирстве членов РПК и YPG в Сирии и Ираке. Два турецких солдата погибли при взрывах в южной части Идлиба. Курдские боевики задержали 14-летнего подростка в Хасаке с целью насильственной вербовки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в западной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о нейтрализации трех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира»; понесли потери в результате взрыва двух СВУ на пути следования военных конвоев на юге Идлиба; сообщили о дезертирстве курдских боевиков в Сирии и Ираке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих членов в результате нападения неизвестных в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; задержали 14-летнего подростка в Хасаке в рамках принудительной мобилизации.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вылазка неизвестных произошла в одном из контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов Дейр-эз-Зора. Атаке подверглись позиции группировки в районе города Шхиль к юго-востоку от административного центра провинции. Как передает информационный портал Euphrates Post, в результате нападения был застрелен один из курдских боевиков по имени Нуваф Акля Хамад Али. В то же время в городе вспыхнули народные волнения. Пока неизвестно, стоят ли за совершением налета члены местных племен или террористы подпольных ячеек «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

На западе провинции снова отмечаются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), противники обмениваются ударами недалеко от деревни Ан-Наджия в западной части провинции. Напомним, ранее также поступали данные о столкновениях у поселения Аль-Бара. Как известно, боевые действия на данном направлении были спровоцированы радикалами, которые не перестают нарушать действующий в зоне деэскалации Идлиб режим тишины.

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что на маршруте следования турецкого военного конвоя произошли сразу два взрыва. Оба СВУ были активированы неизвестными в районе населенного пункта Мухамбаль на юге провинции. За взрывами последовала атака неизвестных радикалов. К месту боестолкновений были переброшены дополнительные подразделения ВС Турции, а также отряды «Сирийской национальной армии» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме того, в воздушном пространстве над районом были замечены турецкие беспилотники. По информации Telegram-канала (warjournal), двое военнослужащих ВС Турции погибли. Турецкие источники обвиняют в совершении налета членов группировки «Хуррас Ад-Дин», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*. Тем не менее ни одно из антиправительственных формирований пока не взяло на себя ответственность за произошедшее.

Провинция Ракка

Группа террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) попыталась организовать нападение на позиции вооруженных сил Турции в зоне операции «Источник мира». Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщает о том, что в результате работы турецких спецподразделений троих налетчиков удалось оперативно вычислить и нейтрализовать. Более точных сведений о месте происшествия пока не поступало.

Провинция Хасака

Представители турецкого Минобороны сообщают о росте дезертирства в рядах курдских боевиков. Согласно представленным данным, один из членов РПК или YPG бежал из Сирии на подконтрольные турецким войскам территории и сдался у блокпоста Турции на окраине города Нусайбин. В то же время еще два курдских боевика перешли на сторону турецких войск из Иракского Курдистана в районе города Силопи, который находится на границе с Ираком и Сирией. Напомним, руководство курдских бандгрупп с целью пополнения своих рядов нередко прибегает к насильственной вербовке гражданских лиц, которые, в свою очередь, дезертируют при первой появившейся возможности.

Информацию о новых случаях принудительной мобилизации опубликовал на своей странице в Telegram военный источник (rybar). Стало известно, что накануне члены «Демократических сил Сирии» (SDF) направили в центр призыва четырнадцатилетнего подростка по имени Али Махмуд аль-Хасан. Ребенка задержали в городе Ад-Дербасия на северо-западе провинции. Несмотря на мольбы родителей, отпустить мальчика боевики отказались.

1 Организация запрещена на территории РФ.