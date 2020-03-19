Как профессор ВШЭ Александр Сунгуров напрашивается в иностранные агенты

Самый действенный и дешевый способ влияния на политику и экономику — формирование перманентного внимания вокруг проблем в обществе, которые должен решить заказчик. Для этого мы выбираем из общества самых талантливых граждан, вскармливаем их до момента, когда они создают нужный нам общественный дискурс.

Александр Юрьевич Сунгуров — профессор НИУ ВШЭ с поощрениями от руководства, автор более 150 научных работ. Сейчас он распространяет свои взгляды и знания в СМИ и соцсетях.

Общественная деятельность

На Сунгурова оказала значительное влияние деятельность различных сообществ за мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого. Александр Юрьевич — член и экс-президент Санкт-Петербургского Ротари клуба, член Российской ассоциации политической науки, член Европейского института омбудсменов, грантополучатель американского Института Кеннона, Фонда Сороса, Фонда Макартура, президент межрегионального гуманитарно-политологического центра «Стратегия».

Полагаем, все это легло на его образ жизни в сугубо научной среде и способствовало добровольной культурной апроприации квазилиберальных* ценностей от его иностранных партнеров, о которых речь пойдет ниже.

* почему квазилиберальный: потому что либерализм — это политическая и моральная философия, основанная на свободе, согласии и равенстве всех перед законом. Равенство перед законом предполагает одинаковую обязанность соблюдения закона гражданами и организациями. Как мы увидим дальше, действия Сунгурова декларируют исключение о равенстве относительно себя или своих партнеров.

Гуманитарно-политологический центр «Стратегия»

Фронтмен «Стратегии» Сунгуров активно ездит по России. В январе этого года в Петрозаводске профессор ВШЭ провел первое занятие Открытого правового университета. По данным налоговой и Минюста, такая организация не зарегистрирована, а образовательную деятельность уже начала вести.

15-16 февраля прошлого года Сунгуров в Новосибирске учил, как разбудить спящие институты под эгидой «Стратегии» и Новосибирского открытого университета в книжном магазине и Центре молодежи «Альтаир». По данным налоговой и Минюста, организации с именем «Новосибирский открытый университет» нет.

В официальном представительстве в сети Интернет «Стратегия» заявляет, что имеет представительства в пяти федеральных округах, называет представителей. Мы проверили: «Стратегия» не имеет официально зарегистрированных филиалов и представительств.

В этой организации Сунгуров ведет деятельность, которую он сам называет образовательной. Профессор внедряет в разных регионах так называемое «гражданское образование». Мы проверили, лицензии на нее у этой НКО нет.

Мы знаем, что за последние три года Сунгуров, представляясь сотрудником «Стратегии», путешествовал по регионам с лекциями. Одновременно с этим на «Стратегию» работало не менее 15 волонтеров. Сайт НКО рассказывает нам о том, что в ее составе как минимум 12 сотрудников-экспертов.

В государственные органы «Стратегия» подавала сведения о четырех телефонных абонентских номерах для связи. Один сайт НКО зарегистрирован на нее, второй — на Георгия Пузанова, сотрудника Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ, где числится наш профессор. Не хочется думать, что для политических целей Сунгуров использует ресурс ВШЭ.

В 2018, 2019, 2020 годах «Стратегия» во главе с Сунгуровым активно ведет деятельность, которая требует средств на оплату канцелярских принадлежностей, компьютерной техники, поездок, телефонов, IT-услуг. И что об этом НКО говорит государству? Правильно, в 2018 году баланс составил 21 тыс. рублей. Доходов и расходов нет. Мы видим: так быть не может. Кто-то оплачивает все эти услуги. Значит, «Стратегия» должна учесть сэкономленное, раскрыть Минюсту и обществу источники такой оплаты. Заплатить за полученную выгоду налоги. Я либерал, поэтому спрашиваю: Сунгуров, почему я должен платить налоги, а «Стратегия» — нет?

Это можно назвать квазилиберализмом: ценности либеральные, а перед законом почему-то равны не все.

Сунгуров не может сказать: «Я не знал» — в регионы ездит и выступает от «Стратегии» он лично.

Кто оплачивает деятельность

В распоряжение журналистов Федерального агентства новостей поступили точные данные о том, что в указанный выше период времени либеральный прозелитизм Сунгурова от «Стратегии» оплачивался иностранным политическими агентом — Фондом Фридриха Науманна за свободу. Сам Сунгуров сообщал об этом своим слушателям вместе с рассказом о гражданском обществе.

Схема примитивная: иностранный фонд оплачивает Сунгурову проезд, проживание и питание. Сунгуров проводит лекцию от имени «Стратегии». Таким образом, мероприятие состоялось на иностранные деньги, а «Стратегия» формально расходов не понесла. Сунгуров наелся и спит. За деньги иностранцев.

Обратите внимание на политолога Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингховена, главу спонсирующего деятельность Сунгурова из «Стратегии» российского филиала Фонда Фридриха Науманна. Одновременно с этим Юлиус является заместителем председателя совета Фонда Бориса Немцова.

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен на 23 января обозначен как преподаватель компании «Теории от практиков». Интересно, что при сборе материала сайт «Теории от практиков» убрал данные Юлиуса из открытого доступа. Мы предполагали, что так будет, но успели зафиксировать факт его обозначения в качестве преподавателя. Партнерами и клиентами этой организации обозначено множество крупных российских компаний, в том числе Агентство стратегических инициатив и «Русал». Короткие эпизоды сотрудничества с Сунгуровым — мимолетный эпизод в активной политической деятельности иностранца в России.

Заметим, что с точки зрения закона господина Сунгурова по этим нашим материалам просто обязаны признать иностранным агентом, «Стратегию» ликвидировать, а Лорингховена отправить из России восвояси.

Напомним, 25 февраля ФАН побывал на мероприятии под эгидой представительств западных стран (в том числе государств — членов НАТО), которое прошло в Санкт-Петербурге, в НИУ «Высшая школа экономики». Тема звучала формально достаточно невинно: «Политика в области предупреждения незаконного насилия: российский и международный опыт», однако собравшимся было очевидно, что круглый стол связан с делом террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ) и бездоказательными утверждениями, что к его фигурантам якобы применяли пытки.

Участниками незаконного мероприятия стали генеральные консулы Норвегии, Нидерландов и Швейцарии в Петербурге Даг Халворсен, Лионель Вейр и Роджер Кулль, сотрудник правоохранительных органов Норвегии, представители правозащитных организаций и структур Запада, а также сам профессор ВШЭ Сунгуров.

Пристрастное обсуждение темы террористической организации «Сеть» с участием иностранцев можно расценивать не только как откровенное вмешательство во внутренние дела России, но и как попытку давления на суд, а это уже является уголовным преступлением.

ФАН просит считать данную публикацию официальным обращением в правоохранительные структуры и ждет от них адекватной реакции.