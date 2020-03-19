Пригожин требует от прокуратуры США возбудить уголовное дело в отношении Барака Обамы

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, возглавляющий компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обратился к генеральному прокурору США Уильяму Барру с требованием возбудить уголовное дело против ряда должностных лиц США, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы.

Пригожин направил генпрокурору США два письма. В первом обращении бизнесмен потребовал вернуть дело «США против Конкорда» в суд и дать компании возможность публично доказать свою невиновность.

«Либо аннулировать поданное ходатайство о прекращении дела и заменить его новым ходатайством, в котором Департамент юстиции признает, что «обвинения сняты в связи с невиновностью компании «Конкорд» и отсутствием состава преступления», — говорится в обращении.

Также Пригожин потребовал от Барра привлечь к ответственности американских чиновников, в том числе предыдущего президента США.

«Настоящим письмом требую возбудить уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит 44-ый Президент США Барак Обама, высшие должностные лица Министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената США, а также бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США», ― говорится в обращении Евгения Пригожина.

Он отметил, что указанные должностные лица, вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела «США против компании «Конкорд» с целью опорочить бизнесмена, компанию «Конкорд» и Российскую Федерацию.

Ранее суд округа Колумбия прекратил преследование в отношении компаний, возглавляемых Пригожиным. После прекращения дела, бизнесмен потребовал взыскать с правительства США 50 миллиардов долларов.