Все субъекты РФ перешли на режим повышенной готовности из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжениям, подписанным руководством всех субъектов РФ, школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

Напомним, по последним данным на официальном сайте стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в России было выявлено 52 новых случая заболевания. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 199. Случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

Как напоминает телеканал 360, для профилактики заражения коронавирусом врачи рекомендуют тщательно соблюдать меры личной гигиены, тщательно мыть руки и соблюдать режим самоизоляции.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сегодня назвал беспрецедентным кризис, связанный с пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, он окажет огромное влияние на все стороны жизни. Пока, по его словам, последствия этого кризиса «еще трудно даже оценить», отмечает Ura.ru.

При этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников считает, что в нынешних условиях у России есть существенное преимущество. В эфире НСН он напомнил, что Россия в течение длительного исторического периода находилась в определенной изоляции и имеет опыт и возможность существовать как отдельный экономический континент. И это, как подчеркнул сенатор, внушает оптимизм.