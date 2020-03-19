Мемы, шутки и приколы о коронавирусе распространяются быстрее пандемии

Чувство юмора спасает в любой ситуации. Видимо, поэтому каждую новость о COVID-2019 интернет-шутники спешат превратить в мем. Федеральное агентство новостей сделало подборку самых популярных приколов о коронавирусе.
Пользователи соцсетей, конечно, напоминают друг другу о мерах предосторожности, которые минимизируют шансы заразиться новой коронавирусной инфекцией.
При этом в Сети много шуток над теми, кто поддается панике, когда рядом кто-то чихает или кашляет.
Смеются над теми, кто, боясь заболеть, маниакально моет руки каждые пять минут, или ходит в магазин в противогазе.
Покупательская истерия, которой поддались американцы, европейцы и россияне, породила множество приколов.
Отдельная тема — это, конечно, невиданный ажиотаж вокруг туалетной бумаги, наблюдаемый во всем мире.
Вместе с туалетной бумагой в России сметают с полок гречку. Отсюда и соответствующие мемы.
Не обходится и без шуток о карантине.
we luv Facebook memes #coronavirus #QuarantineLife pic.twitter.com/zR85Bhg2n5— Gayle (@gayle_blackwell) March 17, 2020
Пользователи соцсетей соревнуются в юморе и на тему удаленной работы.
При этом в Сети признают, что шуток о коронавирусе стало слишком много. И от этого уже не так смешно.
me laughing at the coronavirus memes and then it cancels everything good in my life pic.twitter.com/8bHa9MX2wx— leo???? (@leowltrs) March 17, 2020