Мемы, шутки и приколы о коронавирусе распространяются быстрее пандемии

Чувство юмора спасает в любой ситуации. Видимо, поэтому каждую новость о COVID-2019 интернет-шутники спешат превратить в мем. Федеральное агентство новостей сделало подборку самых популярных приколов о коронавирусе.

Пользователи соцсетей, конечно, напоминают друг другу о мерах предосторожности, которые минимизируют шансы заразиться новой коронавирусной инфекцией.

При этом в Сети много шуток над теми, кто поддается панике, когда рядом кто-то чихает или кашляет.

Смеются над теми, кто, боясь заболеть, маниакально моет руки каждые пять минут, или ходит в магазин в противогазе.

Покупательская истерия, которой поддались американцы, европейцы и россияне, породила множество приколов.

Отдельная тема — это, конечно, невиданный ажиотаж вокруг туалетной бумаги, наблюдаемый во всем мире.

Вместе с туалетной бумагой в России сметают с полок гречку. Отсюда и соответствующие мемы.

Не обходится и без шуток о карантине.

Пользователи соцсетей соревнуются в юморе и на тему удаленной работы.

При этом в Сети признают, что шуток о коронавирусе стало слишком много. И от этого уже не так смешно.

me laughing at the coronavirus memes and then it cancels everything good in my life pic.twitter.com/8bHa9MX2wx