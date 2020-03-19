Онищенко предложил альтернативу тотальному карантину по коронавирусу

Депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко считает, что альтернативой жестким карантинным мерам может стать максимальное расширение числа обследуемых граждан, что позволит «малой кровью» минимизировать последствия эпидемии.

На четверг, 19 марта, ситуация с коронавирусом, вызвавшем пандемию COVID-19, продолжает оставаться сложной во всем мире. Не обошла беда и Россию — в Москве зафиксирован первый случай смерти пациентки, у которой ранее был выявлен коронавирус, однако скончалась она не из-за него. 79-летняя женщина страдала большим количеством сопутствующих заболеваний, непосредственной причиной смерти стал оторвавшийся тромб. По официальным данным оперативного штаба, в России выявлено 199 случаев заболевания, из них 52 — за последние сутки. Проведено более 122 тысяч исследований на коронавирус.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, количество обследованных на коронавирус должно быть, как минимум, на порядок выше, и помочь в этом государству должен ответственный бизнес.

«В нашей стране ситуация с эпидемией COVID-19 находится на таком этапе, что нам нужно меньше увлекаться ограничениями и запретами, а вместо этого уделить максимальное внимание выявлению зараженных, у которых болезнь может протекать в легкой форме или вообще бессимптомно, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — И помочь в этом должен отечественный бизнес. У нас уже есть примеры такого здорового государственного подхода со стороны отечественного бизнеса. В частности, такие гиганты, как «Сибур» и «Лукойл» запустили тест-системы для проверки на коронавирус своих сотрудников, работающих вахтовым методом».

По мнению Онищенко, этот опыт надо распространить на всю страну, в том числе на рынке должны появиться тестовые системы, как средство самоконтроля для личного использования. Это позволит своевременно выявлять и изолировать не только заболевших, но и носителей вируса.

«Нужно, чтобы госорганы вместе с частными медицинскими организациями расширили охват населения профилактическими обследованиями, в том числе в группах наибольшего риска, а также среди здорового контингента. Такие исследования нужно проводить повсеместно, вынеся их за стены лечебных учреждений, чтобы высвободить ресурсы нашей медицины для более успешного лечения заболевших», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На четверг, 19 марта, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 220 тысяч человек. Почти девять тысяч заболевших умерли, в Европе большинство смертельных случаев зафиксировано в Италии. Более 81 тысячи зараженных излечились.

Из-за пандемии COVID-19 отменен конкурс Евровидение-2020, президент РФ Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам про коронавирус, москвичам старше 60 лет рекомендовали временно не выходить из дома, режим повышенной готовности введен по всей России. Другие новости о коронавирусе можно узнать на сайтах Стопкоронавирус.рф и мэра Москвы, а также из материалов Федерального агентства новостей.