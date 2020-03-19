Москва, 19 марта. Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности из-за невозможности исполнения обязательств в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений. Об этом говорится на сайте компании.

Туроператор напомнил, что путешествия в Азию в последнее время стали менее популярны на фоне пандемии коронавируса и резкого роста иностранной валюты. Кроме того, правительства Непала, Индии и Бутана запретили въезд туристов.

«Мы не имеем возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов», — объяснило руководство компании.

В «Индиго-Туре» добавили, что клиенты могут обратиться за возвратом средств в ассоциацию «Турпомощь» и страховую компанию «Гелиос», предоставившую финансовые гарантии, пишет «ФедералПресс».

Компания появилась на туристическом рынке в 2003 году. Туроператор предлагал поездки в азиатские страны — например, Индию, Индонезию, Камбоджу и другие.

Коронавирусная инфекция охватила свыше 160 стран. Многие государства приняли решение закрыть границы и ввести карантин, чтобы не позволить инфекции распространиться дальше. По данным на 19 марта, коронавирусом нового типа заболели уже более 227 тысяч человек, свыше девяти тысяч скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

Российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России ранее удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Анализ важен для понимания эволюции вируса и динамики его распространения.