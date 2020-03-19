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Лолита высмеяла зарабатывающих на коронавирусе «бравых ребят»

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Лолита высмеяла зарабатывающих на коронавирусе «бравых ребят»

Москва, 19 марта. Известная российская певица Лолита Милявская пошутила над бизнесменами, которые воспользовались эпидемией коронавируса, чтобы заработать на панике людей.

Она отметила, что больше всех в это непростое время карманы набили «бравые ребята», выпускающие медицинские маски и туалетную бумагу. В связи с этим певица решила не оставаться в стороне от «золотой жилы» и сама в шутку объявила о выпуске собственного бренда туалетной бумаги, который она назвала: «Иди в ж…».

«Вдруг у меня дальневосточный тур перенесется, еще неизвестно. Поэтому я начинаю производство собственной туалетной бумаги. Она будет называться вот так. Извините, я писала шариковой ручкой. Ну и шариковая ручка подойдет. Покупайте мою туалетную бумагу», — заявила Лолита, записав видеообращение, в котором она с абсолютно серьезным лицом рекламирует собственную туалетную бумагу.

Лолита высмеяла зарабатывающих на коронавирусе «бравых ребят»

Некоторые пользователи отметили, что у Лолиты хороший почерк, а кто-то из подписчиков выразил готовность купить самую большую партию «рукописной» туалетной бумаги за любые деньги. Ряд комментаторов начали спрашивать певицу о судьбе ее концертов на Дальнем Востоке.

«На Сахалин не приедете?», «Весь Хабаровск волнуется, ждет вас, состоится ли концерт 28.03?», «Лолиточка, хоть бы не отменили у нас в Благовещенске, это же моя мечта», — пишут они.

Отметим, что накануне известный российский актер Дмитрий Певцов призвал россиян не паниковать и почаще мыть руки. Он также пошутил, что никакой коронавирус не сможет победить народ, который зимой ест мороженое.

Лолита высмеяла зарабатывающих на коронавирусе «бравых ребят»

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