Меры по дезинфекции общественного транспорта усилили в Петербурге. ФАН-ТВ

В связи с коронавирусной пандемией СПб ГУП «Горэлектротранс» с этой недели начал систематическую обработку подвижного состава не только в парках перед выпуском на линию, но и на конечных станциях несколько раз в день.

Трамваи и троллейбусы будут проходить дополнительную обработку с применением дезинфицирующего вещества с противовирусным компонентом между рейсами. Ранее в парках весь электротранспорт промывали с использованием дезинфицирующих средств перед каждым выходом на маршрут в ежедневном режиме. По словам советника директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергея Китаева сейчас начали применять иной, более сильный, состав противомикробных химических средств.

«Подобные меры дезинфекции, подготовка подвижного состава к выпуску на линию были всегда, сейчас мы к ним добавили только дополнительную обработку мелкодисперсным паром. Это современный европейский метод обработки, который позволяет сделать это быстро и качественно в течении рабочего дня», — пояснил советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс».

Обработка мелкодисперсным паром проводится в ночное время и минимум два раза в день, когда трамвай находится на линии. Сергей Китаев отметил, что сотрудники делают все, чтобы человек не получил заражение от соприкосновения с транспортом, но, к сожалению, ничего не могут сделать, чтобы вирус не передавался от человека к человеку, поэтому не следует забывать об индивидуальных средствах защиты.

Ежедневный процесс обработки включает в себя очистку настила пола и подножек, а также влажную уборку с дезинфекторами дверей, поручней и сидений. После этого все поверхности насухо вытирают. На интервал движения такие меры не повлияют, поскольку они применяются во время технического перерыва работников. С этой недели дополнительно подключили аэрозольную обработку с помощью генератора холодного тумана.