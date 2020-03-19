Историк Гурьев назвал Горбачева жертвой судьбы

Санкт-Петербург, 19 марта. Роль первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева в истории неоднозначная, его нельзя назвать предателем, считает политолог Юрий Светов.

Светов вспомнил, как в 1997 году во время выступления в Пекинском университете после упоминания Горбачева в зале раздался смех. Китайские студенты таким образом выразили свое отношение к политическому деятелю.

«Переводчик сказал, что студенты так выражают презрение: человек, который получил и развалил страну, в глазах китайцев заслуживает презрения», ― отметил Светов.

По словам политолога, Горбачев не был предателем. Однако он не справился с данной ему ролью.

«Я не думаю, что был предателем. Оказался несоответствующим роли, которая ему выпала», ― считает Светов.

Доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев согласился с коллегой ― Горбачева нельзя считать предателем.

«Считаю отчасти человеком, которому катастрофически не повезло. Я не считаю, что Горбачев – жертва обстоятельств, он — жертва судьбы. До последнего боролся за сохранение Союза, а уж как у него это получилось… Ошибки и предательство — это разное», — заявил Гурьев.

Профессор СПбГУ, директор СПбИИ РАН Н. Н. Смирнова Александр Пученков также высказался о роли Горбачева. Он оценил его влияние на современную Россию.

«Могу сказать так: все хорошее, что у нас есть хорошего – этим обязаны Горбачеву, плохого – этим тоже обязаны Горбачеву», — заявил Пученков.

Заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович уверен, что Горбачев был окружен установленными агентами ЦРУ и исполнял ультиматумы агентуры. Малинкович считает, что Горбачев был предателем, пытавшимся в любых условиях сохранить личную власть.

Эксперты приняли участие в пресс-конференции «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?», которая прошла в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».