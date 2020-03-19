Донбасс сегодня: ВСУ бьют ракетами по жилым домам, обозленные десантники грабят магазины

Донбасс, 19 марта. Военнослужащие ВСУ грабят магазины, запасаясь спиртным. С военных складов в зоне проведения ООС пропадают оружие, боеприпасы и спецтехника. Украинская армия укрепляется вблизи жилого сектора в Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Подразделения украинской армии в зоне силовой операции за сутки нарушили режим прекращения огня 15 раз. В ЛНР обстрелу из 82-мм и 120-мм минометов подверглись поселки Донецкий и Фрунзе. Повреждено три частных дома. В ДНР стреляли по девяти населенным пунктам из противотанковых ракетных установок, 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Повреждения жилого сектора зафиксированы в Донецке, Горловке и Спартаке. Всего от попаданий снарядов пострадало пять жилых домов, газопровод, спортивная площадка школы и ЛЭП.

В подразделениях ВСУ процветает алкоголизм

Оборонные ведомства ЛНР и ДНР неоднократно указывали, что в частях украинской армии, дислоцирующихся в зоне ООС, массово регистрируются преступления, совершенные военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения. Так, стало известно, что военная полиция Украины задержала в Волновахе пятерых солдат из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ во время ограбления продуктового магазина. Все грабители были пьяными. Командир бригады Гончарук пытается договориться и готов возместить ущерб, чтобы уголовное дело не возбуждали. Подобного рода преступление уже шестое в его бригаде за месяц.

Аналогичное преступление, совершенное бойцами 46-й десантно-штурмовой бригады, зафиксировано в селе Макарово Луганской области. В связи с переносом сроков ротации на неизвестное время из-за коронавируса личному составу ВСУ запрещено выходить за пределы военных частей, также отменены положенные отпуска. Подобные ограничения привели к всплеску преступлений, совершенных солдатами в пьяном виде.

Как рассказали источники из числа местных жителей, во вторник группа военнослужащих на служебном грузовике приехала в магазин за добавкой спиртного. Ввиду невменяемого состояния покупателей в форме продавец отказал им в продаже. Не приняв отказ, «защитники» ограбили магазин, забрав из кассы деньги в сумме 10 тысяч гривен, и насильно изъяли алкоголь на сумму около 3 тысяч гривен. Грабители были задержаны сразу после заявления хозяина магазина в полицию. Комбриг Котенко пытается отмазать своих подчиненных и уговорить правоохранителей на укрытие преступления.

С военных складов в зоне ООС воруются вооружение и спецтехника

О кражах вооружения, спецтехники и боеприпасов в рядах ВСУ рассказали представители оборонных ведомств ЛНР и ДНР. Так, силами СБУ в Северодонецке Луганской области при попытке сбыта военного имущества задержаны двое военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Задержание проводилось в результате оперативной разработки методом контрольной закупки.

У преступников изъяты 3 автомата, 10 гранат, 2 тысячи патронов, 2 прибора ночного видения и 3 тепловизора. В Константиновке Донецкой области комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Восток» в ходе проверки выявила около 12 тысяч неоприходованных боеприпасов и 280 единиц стрелкового оружия в 58-й мотопехотной бригаде. Командир данного соединения Кащенко дает объяснения, СБУ проводит расследование.

Киевские силовики устанавливают мины вдоль дорог

Как сообщает представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, разведка ведомства получила информацию об установке военнослужащими 59-й бригады ВСУ 40 противотанковых мин. Опасные предметы расположили вдоль автодороги села Луганское, по которой передвигаются патрули ОБСЕ и мирное население.

В жилом секторе села Райгородка украинские войска установили бронетранспортер, принадлежащий 46-й бригаде ВСУ. В селе Троицкое бойцы 59-й бригады ВСУ выкопали траншеи в непосредственной близости к жилым домам. По информации военных ЛНР, все указанные факты подтверждаются в ежедневных отчетах миссии ОБСЕ.