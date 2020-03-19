Посол РФ в Эфиопии обсудил с комиссаром АС ситуацию в Ливии

Аддис-Абеба, 19 марта. Посол России в Эфиопии Евгений Терехин встретился с комиссаром Африканского союза по вопросам безопасности Смаил Шерги для обсуждения текущей ситуации в Ливии. Переговоры состоялись в четверг, 19 марта, в Эфиопии.

Отмечается, что Терехин и Шерги обменялись мнениями по Ливии, где, несмотря на перемирие, фиксируются вооруженные провокации со стороны бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Стороны изучили наиболее актуальные вопросы, касающиеся ливийской проблематики, и обозначили наиболее приемлемые пути по урегулированию ситуации в североафриканской стране и достижению мира в ней.

Африканский союз прилагает максимальные усилия для стабилизации обстановки в Ливии, консолидировано противодействуя террористическим угрозам. АС, который в настоящее время возглавляет южноафриканский лидер Сирил Рамафоза, выражает готовность предотвращать любые вооруженные конфликты в регионе.