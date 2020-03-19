Москва, 19 марта. Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил об отсутствии в России смертей от коронавируса.

«Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее стало известно о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России. Согласно последним данным, в России у 199 человек диагностирован SARS-CoV-2. Больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве — 12.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, распространилась по всему миру. Зараженные есть практически в каждой точке мира. По последним данным, более 227 тысяч человек заразились новым типом коронавируса, свыше девяти тысяч человек погибли от инфекции.

В России предприняты меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Например, под запретом находятся все массовые мероприятия — отменены концерты, соревнования, показы спектаклей и другие зрелищные события. Более того, школьники и студенты некоторых вузов переведены на дистанционный формат обучения, также учащиеся школ будут на каникулы вместо одной недели три.

В Китае считают, что США причастны к созданию нового типа коронавируса. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.