Мантуров пообещал вернуть антисептики в аптеки

Москва, 19 марта. Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно пойдет на спад, поскольку отечественная промышленность способна обеспечить все текущие потребности. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпроторга посетил завод антисептиков Sanitelle и пообещал, что увидеть улучшение со средствами гигиены россияне смогут уже к следующему понедельнику, 23 марта.

«Дефицит постепенно будет спадать, имеется в виду дефицит на полках в аптеках. Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал министр.

Мантуров добавил, что по решению правительства ввоз антисептиков и средств индивидуальной защиты ограничиваться не будет, так как в стране хотят снять ажиотаж.

Ранее на встрече с Мантуровым представители ряда предприятий заявили о готовности запустить новые линии и площадки, чтобы удовлетворить возросший спрос, а компания «Биотек» также предложила поставлять бесспиртовые антисептики в большой таре, чтобы исключить возможность случайных пищевых отравлений.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предусмотрели нехватку антисептических средств в связи с распространением коронавируса и дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях. Эксперты организации привели сразу три варианта состава.