Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Москва, 19 марта. Еще 52 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, число заболевших в РФ составило 199 человек.

«За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах», — говорится в сообщении.

Оперштаб зафиксировал 12 новых случаев заражения в Москве, пять случаев — в Московской и Свердловской областях, по три случая — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два случая — в Тамбовской, Воронежской, Краснодарской и Кировской областях, по одному случаю — в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Саратовской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Саха (Якутия), Республике Чувашия, Ханты-Мансийском АО, Пермском крае и Петербурге.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Инфекция стала распространяться по всеми миру — зараженные есть в каждой точке планеты.

В России предприняты меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Например, запрещены массовые мероприятия, в том числе закрыты театры, музеи и кинотеатры, школьникам продлили каникулы. Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой с пониманием отнестись к предпринятым властями мерам.