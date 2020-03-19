Власти Китая признали ошибкой преследование предупредившего о коронавирусе врача

Пекин, 19 марта. Власти Китая признали ошибочными действия полиции в отношении врача Ли Вэньляна, который в конце прошлого года одним из первых пытался предупредить о вспышке заболевания в городе Ухань, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют результаты расследования Государственного надзорного комитета страны.

Комитет призвал органы общественной безопасности аннулировать официальное предупреждение, вынесенное медику полицейским участком Чжуннаньлу в городе Ухань. Преследование врача признали ошибкой.

«Привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки», — говорится в документах.

Офтальмолог Центральной больницы Ухани был одним из первых врачей в Китае, кто пытался рассказать общественности о вспышке неизвестного заболевания в городе. В конце прошлого года Вэньлян сообщил коллегам в социальной сети WeChat о нескольких случаях заражения. Он предполагал, что речь идет об атипичной пневмонии.

Спустя несколько дней медика вызвали на допрос в полицию, где ему вынесли предупреждение за распространение «ложной информации», а также пригрозили уголовной ответственностью. Вэньлян вернулся к работе, но вскоре был инфицирован коронавирусом. Состояние врача быстро ухудшилось, 6 февраля этого года он скончался.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом нового типа заболели уже более 227 тысяч человек, свыше девяти тысяч скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, кроме того, дала вирусу название — COVID-19. В пятерку стран, лидирующих по числу случаев заражения, входят Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария. Многие государства приняли решение закрыть границы и ввести карантин, чтобы не позволить инфекции распространиться дальше.

Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин ранее заявил, что коронавирусная инфекция, по его мнению, была разработана американскими учеными еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.