Жасмин раскрыла дочери тайну о ее старшем брате

Москва, 19 марта. Известная российская певица Жасмин недавно решила раскрыть своей 8-летней дочери Маргарите тайну о ее старшем брате Михаиле и рассказала, что у них разные отцы. Артистка отметила, что это известие шокировало девочку, которая всегда была уверена, в полном родстве с братом.

«Лишь недавно я открыла Маргарите семейную тайну, что ее папа и мой муж Илан Шор – не родной для Михаила отец. Девочка была в шоке и не понимала, как такое может быть. Мне пришлось пояснить, что я была замужем, но отношения не сложились. И только тогда она эту новость как-то поняла», — рассказала Жасмин порталу «Дни.ру».

Сама певица призналась, что не видела своего первого мужа со времен празднования Бар-мицву (иудейский праздник совершеннолетия), когда Михаилу исполнилось 13 лет. Она не знает, общается ли ее старший сын с отцом или нет, однако она не хотела бы, чтобы молодой человек забывал своего родителя.

Ранее Жасмин сообщила, что Михаил, который сейчас учится в МГИМО, не афиширует свою звездную мать. Он носит фамилию Семендуев, а сама Жасмин пользуется фамилией Шор. При этом она никогда не появлялась в стенах вуза, поэтому о происхождении молодого человека никто не догадывается.

Жасмин добавила, что Михаил не имеет стабильного дохода, поэтому она помогает ему финансово. Однако сын берет немного — не больше 3 тыс. рублей в сутки на карманные расходы.

Напомним, что Жасмин дважды была замужем. Ее первый муж — бизнесмен Вячеслав Семендуев, с которым она состояла в браке с 1996 по 2006 годы. Предприниматель приложил много усилий для того, чтобы помочь жене закрепиться в мире шоу-бизнеса, однако в конечном итоге пара рассталась. Поводом стали регулярные домашние побои.

Вторым мужем Жасмин стал молдавский политик и бизнесмен Илан Шор, который в 2015 году был избран мэром молдавского города Орхей. В браке с Семендуевым у певицы родился Михаил (1997 года рождения), в браке с Шором — дочь Маргарита (2012 год) и сын Мирон (2016 год).