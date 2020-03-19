Украинские авиакомпании пытаются нажиться на согражданах, застрявших за границей

Киев, 19 марта. Украинские авиакомпании значительно повысили цены на перелеты из западных стран в Киев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook.

«Давеча наш доблестный МИД обещал льготные билеты для украинцев, застрявших за границей. Как вам такие «льготные» по цене выше обычной раза в 2,5 от нашего лоукостера?» — написал Молчанов.

В подтверждение своих слов политолог прикрепил к посту скрин со стоимостью билета на самолет из Вены в Киев авиакомпании SkyUp Airlines. Улететь из Австрии на Украину можно за 4 392 гривны (чуть больше 160 долларов). Молчанов отметил, что идентичные цены предлагают и Международные авиалинии Украины (МАУ).

«Самое время поработать антимонопольному комитету. Я в Вену летал «Визом» и «Раяном» в четыре раза дешевле и без «льготных тарифов», — цитирует Молчанова «ПолитНавигатор».

При этом некоторые комментаторы не разделили позицию политолога и нашли обоснование высоким ценам.

«На то она и рыночная экономика. А кому не нравится — пусть идет на родину пешком», — отметил Дмитрий Гура.

«Это же просто математика. Лоукост, чтобы держать билеты по 25 долларов, должен делать оборотных рейсов, например, 25 в день», — написала Poli Levi.

«Зачем тогда обещать «льготные тарифы», если авиакомпании хотят нагреться на пассажирах как в последний раз?» — ответил Молчанов.

Напомним, многие страны закрыли границы в связи с пандемией нового типа коронавируса, первые случаи которого были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире заразились уже более 220 тысяч человек, а жертвами инфекции стали свыше 9 тысяч.

В России по состоянию на 19 марта выявлено 199 случаев коронавируса, сообщает RT. 52 новых случая зарегистрировали за последние сутки.