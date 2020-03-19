Историк нашел сходства Николая II и Горбачева

Санкт-Петербург, 19 марта. Мягкость роднит императора Всероссийского Николая II и первого президента СССР Михаила Горбачева, но при этом многое их отличало, считают эксперты — участники конференции «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Историки Евгений Гурьев и Александр Пученков в ходе пресс-конференции назвали главное сходство Горбачева с Николаем II и рассказали, чем отличаются политики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Гурьев считает, что Николая II и Горбачева объединяет мягкость, которая была им свойственна. Что касается их шагов как лидеров в кризисный для страны момент, то здесь сложно сравнивать, отметил историк. Однако, добавил он, и Горбачев, и Николай II не держались за власть до последнего.

«Не стали или не смогли — вопрос не простой — в армии царской не нашлось желающих воевать за царя», — сказал Гурьев.

Профессор СПбГУ Пученков отметил, что глава Российской империи и лидер Советского союза имеют много отличий. Говоря о Николае II, эксперт отметил, что тому были чужды сантименты, и император считал, что, проливая кровь, руководствуется государственной необходимостью.