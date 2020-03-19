Шойгу подготовил российскую армию к противостоянию коронавирусу

Министерство обороны РФ под руководством Сергея Шойгу демонстрирует, что в России есть понимание всей потенциальной опасности, исходящей от коронавируса, и готовность противостоять ей. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Шойгу подготовил армию

В российской армии был сформирован запас медикаментов и масок для защиты военных от коронавируса. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи», — говорится в тексте сообщения Минобороны.

Во всех медицинских учреждениях Минобороны были подготовлены инфекционные отделения и лаборатории. Ежедневно во всех воинских частях и соединениях военным и гражданскому персоналу измеряют температуру и проводят опрос для раннего выявления заболевания.

Опасность коронавируса

Как отметил Сергей Простаков, эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для населения и государственных структур многих стран мира. Армия, с точки зрения опасности распространения заболевания, очевидно, относится к группе риска из-за концентрации большого количества людей на ограниченных территориях.

«Коронавирус уже стал серьезным фактором, повлиявшим на военную политику этого года во многих государствах. Отменен целый ряд учений по всему миру, а в рамках НАТО приостановлена передислокация некоторых подразделений. Заболевание, распространение которого полностью пока не удалось остановить, демонстрирует, что с ним необходимо считаться и учитывать при военном планировании», — пояснил Сергей Простаков.

Министерство обороны РФ под руководством Сергея Шойгу демонстрирует, что в России есть понимание всей потенциальной опасности, и готовность противостоять ей, подчеркивает эксперт. Российской армией принят комплекс мер не только по созданию необходимых запасов медицинских препаратов, подготовке медучреждений и военных частей к возможным осложнениям, но также и по профилактике эпидемии в вооруженных силах.

«Такой системный подход позволяет говорить о готовности армии к возможному неблагоприятному течению событий. Это важно и для обеспечения безопасности страны в целом, и для уверенности в благоприятном исходе ситуации с коронавирусом в России. Вооруженные силы являются одной из основ для устойчивости государства, и предотвращение опасности в их среде, чем сейчас занимается Министерство обороны, — это важный вклад в урегулирование ситуации не только в России, но и во всем мире», — заключил Сергей Простаков.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в Китае, в городе Ухань еще в конце прошлого года. Сегодня в Китае эпидемия уже идет на спад, но COVID-19 распространился в других странах. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.