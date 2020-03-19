Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского, водку и коронавирус

Минск, 19 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о мерах по противодействию эпидемии COVID-19, рассказал анекдот про лидера ЛДПР Владимира Жириновского, водку и коронавирус.

Ранее российский политик раскритиковал советы Лукашенко по борьбе с этой инфекцией с помощью водки и сауны. По мнению Жириновского, «это устарело тысячу лет назад, но тогда не было лекарств».

«Никакой вирус водкой и баней не уничтожается», — подчеркнул он.

Для белорусского лидера эти высказывания не остались незамеченными, и он, очевидно, решил Жириновскому «отомстить».

«Приходит домой (Жириновский) и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — начал президент Белоруссии.

Затем, по его словам, жена заявила лидеру ЛДПР, что после бани «по-русски» надо пить 100 грамм, на что Жириновский (по сюжету анекдота) ответил ей: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после».

«Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — добавил Лукашенко.

Ранее медики неоднократно предупреждали, что самыми эффективными средствами профилактики заболевания являются строгое соблюдение личной гигиены и самоизоляция.

В Белоруссии, по последним данным, зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусом.