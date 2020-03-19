В Союзе писателей назвали премию имени Шолохова «позорной»

Союз писателей России вышел из числа учредителей премии имени Михаила Шолохова из-за позорно малой суммы этой премии. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил председатель Союза писателей России Николай Иванов.

При этом писатели изначально сами были инициаторами учреждения премии.

«Наш Союз выступил с инициативой исправить упущение, учредить премию имени великого писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Каких только премий нет сейчас, а вот премии имени одного из лучших писателей 20 века — нет», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, изначально писатели обратились в администрацию Ростовской области. Как известно, Михаил Шолохов большую часть времени жил и работал на родине — в станице Вешенской Ростовской области.

«Мы передали свои предложения, подготовили образец положения премии. Однако ростовские чиновники решили сделать премию не всероссийской, а губернаторской. То есть участвовать в ней могут только жители области. А это сразу снижает статус премии», — отметил Николай Иванов.

Причем ответственными за премию назначили почему-то не писателей, а музейных работников, сообщил собеседник ФАН.

«В совете экспертов премии нет ни одного члена Союза писателей России. А ведь именно в Ростовском областном отделении СПР состоял на учете Михаил Александрович. И главное — размер премии всего 20 тысяч рублей и вручаться она будет… раз в пять лет. Это позорно малая сумма. Так вот ростовские чиновники оценили значимость своего земляка. Учреждать такую премию на областном уровне, значит проявить неуважение к Шолохову», — возмутился председатель Союза писателей России.

Для сравнения, недавно в Архангельской области региональные власти учредили премию имени писателя Федора Абрамова. Ее денежная составляющая — 500 тысяч рублей. А в небольшом подмосковном городе Талдоме принято решение об учреждении премии имени Михаила Салтыкова-Щедрина, размер которой будет составлять 300 тысяч рублей.

«Мы решили, что не можем своим авторитетом поддержать позицию ростовских чиновников. Поэтому на заседании секретариата СПР было принято решение выйти из всех организационных структур премии имени Шолохова», — резюмировал собеседник ФАН.

Союз писателей России — самая крупная общественная писательская организация в России, и одна из самых крупных — в мире. Она насчитывает около 8 тысяч членов. Ее отделения есть во всех регионах России, кроме Татарстана. В ближайшее время ФАН опубликует интервью с председателем СПР Николаем Ивановым.