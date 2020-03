Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Москва, 19 марта. Одним из самых распространенных симптомов COVID-19, наряду с респираторными проявлениями, является нарушение пищеварения. Об этом рассказали ученые.

По их словам, в средствах массовой информации появляется все больше публикаций о пищеварительных симптомах опасного заболевания. Как пишут журналы The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology, исследование основано на наблюдениях в трех больницах города Ухань в Китае.

Ученые проанализировали истории болезни 204 пациентов за период с 18 января по 28 февраля 2020 года. Выяснилось, что почти половина больных COVID-19 в качестве своей главной жалобы называли пищеварительные расстройства.

Это диарея или анорексия. У них полностью отсутствовал аппетит. При этом менее распространенными симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

По данным на 19 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 147 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус. В четверг стало известно, что российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.