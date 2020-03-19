Советская элита предала СССР

Санкт-Петербург, 19 марта. Никто из представителей так называемой элиты в 1991 году и простых граждан не вышел на митинг против развала СССР, им просто надоело строить «светлое будущее», считает историк, профессор СПбГУ Александр Пученков.

Такое мнение эксперт высказал в ходе дискуссии «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Безусловно, можно говорить о каких-то об элитах в 1991 году … Но скажите, пожалуйста, кто тогда вышел зареванный на митинг, когда распадалась страна. Всем это было безразлично... Все думали о том, что в магазинах пусто. Интереснее было смотреть «Шербургские зонтики», чем «Три тополя на Плющихе », — заявил он.

Еще один участник конференции,политолог Юрий Светов в свою очередь отметил, что у российской оппозиции есть готовность к предательству страны или национального лидера. С ним согласился доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев. Но при этом ученый признался, что не видит потенциала предательства в российской элите, ведь сейчас Россия не стоит у порога национальной катастрофы, как в 1917 и 1991 годах.