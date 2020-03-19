Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

45
0 Оставить комментарий

Боевики ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

Триполи, 19 марта. В Ливии продолжаются вооруженные провокации боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Пользователи Facebook сообщили о серии атак террористов, нарушающих режим прекращения огня.

Боевики ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

Отмечается, что радикалы вновь воспользовались артиллерией, обстреляв южные окраины Триполи. Огонь велся из оккупированного аэропорта «Митига». В триполитанском районе Годжи, расположенном к юго-западу от центра ливийской столицы, зафиксирована интенсивная стрельба.

Боевики ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

Боестолкновения были возобновлены в районе Маршруа аль-Хадба близ 4-й улицы квартала ар-Рабиш. Также пользователи Facebook сообщили, что в столичный район Гут аш-Шааль террористы ПНС направили усиление — к больнице прибыло три машины скорой помощи и несколько броневиков. Ливийцы заявили об ожесточенных боях на направлении Тарик аль-Матар, район неоднократно подвергался обстрелам со стороны боевиков Файеза Сарраджа.

Боевики ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

К югу от Кастельверде произошла серия вооруженных столкновений слабой и средней интенсивности — боевики пытались продвинуться на направлении ар-Рахумиин.

Многочисленные факты атак и обстрелов с позиций террористов ПНС подтверждаются официальными заявлениями ЛНА о том, что лидер боевиков Саррадж не стремится к переговорам, а наоборот, придерживается курса вооруженной борьбы.

Новости партнеров

Новости партнеров