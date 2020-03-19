Боевики ПНС Ливии продолжают нарушать режим прекращения огня

Триполи, 19 марта. В Ливии продолжаются вооруженные провокации боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Пользователи Facebook сообщили о серии атак террористов, нарушающих режим прекращения огня.

Отмечается, что радикалы вновь воспользовались артиллерией, обстреляв южные окраины Триполи. Огонь велся из оккупированного аэропорта «Митига». В триполитанском районе Годжи, расположенном к юго-западу от центра ливийской столицы, зафиксирована интенсивная стрельба.

Боестолкновения были возобновлены в районе Маршруа аль-Хадба близ 4-й улицы квартала ар-Рабиш. Также пользователи Facebook сообщили, что в столичный район Гут аш-Шааль террористы ПНС направили усиление — к больнице прибыло три машины скорой помощи и несколько броневиков. Ливийцы заявили об ожесточенных боях на направлении Тарик аль-Матар, район неоднократно подвергался обстрелам со стороны боевиков Файеза Сарраджа.

К югу от Кастельверде произошла серия вооруженных столкновений слабой и средней интенсивности — боевики пытались продвинуться на направлении ар-Рахумиин.

Многочисленные факты атак и обстрелов с позиций террористов ПНС подтверждаются официальными заявлениями ЛНА о том, что лидер боевиков Саррадж не стремится к переговорам, а наоборот, придерживается курса вооруженной борьбы.