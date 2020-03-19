Политолог Светов заявил, что российская «оппозиция» готова предать Родину

Санкт-Петербург, 19 марта. Политолог Юрий Светов полагает, что в российской оппозиции есть готовность к предательству страны или национального лидера. Об этом он заявил в четверг, выступая на конференции Медиагруппы «Патриот».

Участники мероприятия устроили дискуссию на тему февральской революции 1917 года и попытались понять, возможно ли «повторение предательства элит в современной России». Светов уточнил, идет ли речь о предательстве в отношении президента РФ Владимира Путина или в отношении России.

«Сейчас чаще всего подразумевают предательство Путина. Я надеюсь, что в элите людей, которые готовы предать страну, нет. В оппозиции — есть», — отметил он.

Доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев согласился с коллегой, отметив, что он не видит потенциала предательства в российской элите.

«Но на сегодняшний день мы не стоим у порога национальной катастрофы, как в 1917 и 1991 годах. Полагаю, что сейчас это вряд ли возможно», — рассуждает историк.

Профессор СПбГУ Александр Пученков в свою очередь обратил внимание на то, что смена политического лидера в России всегда была чревата серьезными последствиями. В XX веке страна пережила из-за этого три распада государственности — дважды в 1917 и один раз в 1991 году.