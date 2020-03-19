Малинкович объяснил, почему компартия не защитила СССР

Санкт-Петербург, 19 марта. Вина за развал СССР лежит в том числе на компартии, заявил заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович на пресс-конференции в центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Малинкович отметил, что серьезные изменения в характере партийного руководства произошли после смерти Иосифа Сталина и XX съезда Коммунистической партии Советского Союза.

По мнению эксперта, попытки остановить развал СССР предпринимались, но оказались безуспешными. Часть вины за то, что не удалось защитить страну, лежит на руководстве компартии, считает политолог.

«Я говорю о Государственном комитете по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Это не путч, это организованное сопротивление ельцинско-горбачевскому предательству… К сожалению, те люди, ГКЧП, оказались очень благородными, честными, гуманистически настроенными людьми, побоялись идти дальше. Наша компартия их за это осуждает», — сказал эксперт, выступая на конференции «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?»

Малинкович добавил, что были коммунисты, которые выходили на улицу и готовы были это сделать.