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Комбат «Призрака» оценил возможный отъезд миссии ОБСЕ из Донбасса

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Комбат «Призрака» оценил возможный отъезд миссии ОБСЕ из Донбасса

Даже если миссия ОБСЕ приостановит свою работу в Донбассе из-за угрозы распространения коронавируса, это никак не повлияет на ситуацию на линии соприкосновения. Об этом Федеральному агентству новостей заявил командир батальона «Призрак» Луганской Народной Республики Алексей Марков, позывной «Добрый».

«[Приостановка работы миссии ОБСЕ в Донбассе] никак не повлияет. У нас никакого перемирия при них не было, и без них ничего не поменяется. Как шли боевые действия, так они и продолжаются. В эти сутки, как и в предыдущие, стреляют. Из всего — стрелковое, минометы работают. Так что у нас ничего не поменяется…», — сообщил Марков, уточнив, что в зону ответственности его подразделения входит город Кировск и окрестности.

В свою очередь, мэр расположенного в Донецкой Народной Республике прифронтового города Ясиноватая Дмитрий Шевченко не стал в беседе с ФАН делать какие бы то ни было прогнозы относительно развития ситуации. Он рассказал, что в последние дни обстановка в плане обстрелов держится на среднем уровне.

«Ситуация стабильная, она не хуже и не лучше обычного среднего показателя, — констатировал Шевченко. — Боевые действия идут в штатном, обычном режиме. Я бы назвал это — усредненный вариант. Нет ни обострения, ни полного затишья. Тишины полной нет, но и какой-то особой активности тоже не наблюдается. По крайней мере — по Ясиноватой. Я слышал, что было обострение в Горловке, в Докучаевске».

Информация о возможной приостановке работы миссии в Донбассе в связи с угрозой распространения коронавируса появилась в социальных сетях в четверг, 19 марта. Впоследствии в СММ ОБСЕ заявили, что наблюдатели пока не планируют покидать регион. При этом пользователи соцсетей полагают, что слухи все же возникли не на пустом месте.

В ДНР и ЛНР пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. В связи с этим даже появился анекдот.

«Есть ли в ДНР коронавирус? Да, есть. На подвале в МГБ уже две недели сидит».

Вместе с тем, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области был выявлен один заболевший, мужчина, недавно приехавший из Египта.

Напомним, на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции COVID-19 располагаются в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Германии и Иране. Во всем мире зарегистрировано 219,6 тыс. случаев заражения, 8,9 тыс. человек скончалось. В России выявлено 147 случаев заражения, 5 человек полностью выздоровело.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.

Комбат «Призрака» оценил возможный отъезд миссии ОБСЕ из Донбасса

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