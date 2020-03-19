Малинкович: Продуманный патриотизм всегда приводит к победе

Санкт-Петербург, 19 марта. Император Николай II вступил в Первую мировую войну при поддержке крупного капитала, но в погоне за наживой не рассчитал силы, заявил заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович.

Малинкович принял участие в пресс-конференции «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России. Возможно ли повторение предательства элит в современной России?», которая прошла в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Когда мы говорим о предательстве элит, мы должны это слово препарировать. Где есть элита, там есть предательство», ― заявил Малинкович.

Политолог считает, что ответственность за неудачи Первой мировой войны лежит на императоре, который не смог предугадать последствия для страны.

«Я считаю, что сволочь царь был. Почему он вошел в войну? Потому что за ним стоял крупный капитал, и он был заинтересован во вступлении России в войну. И вот они не рассчитали момента в погоне за наживой. Война сама этот фитиль поднесла, и Ленину не оставалось ничего, кроме как собрать по кускам страну», ― добавил политолог.

Кроме того, эксперт уверен, что государство должно проводить патриотическую политику, но в том случае, если в обществе нет социального недовольства, особенно в уровне жизни.

«Патриотизм, если он продуманный, всегда приведет к победе. Я горячий сторонник того, чтобы мы защищали Асада в Сирии. Партия поддерживает», ― добавил он.

Участие в дискуссии также приняли профессор СПбГУ, директор СПбИИ РАН Н. Н. Смирнова Александр Пученков, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев и политолог Юрий Светов.