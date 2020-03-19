18-летний пациент убежден, что врачи сделали его инвалидом. ФАН-ТВ.

Илье Томенко 18 лет. Ему назначили распространенную, даже тривиальную операцию — удаление аппендицита. Стандартная процедура, стандартная реабилитация. Затем, как утверждает молодой человек, произошла роковая ошибка. В Больнице скорой медицинской помощи Краснодара Илье поставили страшный диагноз — рак кишечника.

Врачи были уверены — операцию необходимо проводить немедленно. Не прошло и месяца, как Илье удалили еще 30 сантиметров кишки.

«Мне сказали, что операцию нужно делать срочно. Прямо очень срочно. После Нового года мы сразу же ее сделали. И когда уже делали гистологию, то есть материал из 30 см кишки, там ничего не нашли. То есть он чистый был, все отлично было», — вспоминает молодой человек.

Илья и его семья уверены: врачи перепутали результаты гистологии двух совершенно разных людей – и у второго человека рак действительно есть.

«После того, как меня прооперировали в ЗИПЕ, скорее всего, врачи каким-то образом перепутали материал: мой аппендицит и другого человека, и мне дали его диагноз, а ему — мой. Сделали ДНК, и оказалось, что аппендицит женщины был. И в первую очередь, конечно же, мы хотим помочь ей, потому что этот рак только на четвертой стадии дает о себе знать», — беспокоится пациент.

Медики же уверены, что никакой ошибки произойти не могло. Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак заявил, что будут проведены разбирательство и повторные исследования в независимой лаборатории.