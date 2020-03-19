Политолог Светов рассказал, как династия Романовых предала свою страну

Санкт-Петербург, 19 марта. Император Николай II предал интересы России, когда ввязался в Первую мировую войну. Об этом заявил политолог Юрий Светов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С моей точки зрения, император предал интересы России, когда ввязался в эту не нужную нам войну. <…> К сожалению, император не извлек урока из русско-японской войны. Ввязавшись в Первую мировую войну, мы получили революцию», — сказал Светов на пресс-конференции в пресс-центре «Патриот».

Еще одним предательством эксперт считает отречение Николая II от престола.

«Когда [царь] подписал отречение — это тоже был шаг предательства. <…> Не существовало положения об отречении. <…> Его младший брат делает то же самое. То есть люди — представители династии Романовых — предали свою династию и предали свою страну», — подытожил политолог.

19 марта в пресс-центре «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Предательство элит. Февральская (мартовская) революция 1917-го года в России». Участники дискуссии обсудили, возможно ли повторение предательства в наше время.

Ранее на пресс-конференции политолог Сергей Малинкович заявил, что император Николай II вступил в Первую мировую войну при поддержке крупного капитала, но в погоне за наживой не рассчитал силы.