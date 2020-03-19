Мишустин разрешил полеты в Дубай в качестве исключения

Москва, 19 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменений в распоряжение о временной остановке авиасообщения с ОАЭ, Великобританией и США. Как сообщает пресс-служба правительства, с 20 марта вводится временный запрет на авиаперелеты в Объединенные Арабские Эмираты и обратно, однако перелеты по маршруту Москва — Дубай и Дубай — Москва продолжатся.

«За исключением регулярных рейсов Москва — Дубай (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — говорится в сообщении.

Кроме того, допускаются чартерные рейсы при условии перевозки в указанное государство его граждан.

Данные меры вводятся из-за эпидемии коронавируса, вспышка которого произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий, источником коронавируса стали летучие мыши, которых едят в Китае. По другой версии — вирус был завезен в КНР из США вместе с дипломатической почтой.

Напомним, что на сегодняшний день очаги коронавирусной инфекции COVID-19 располагаются в Китае, Южной Корее, Италии, Испании, Германии и Иране. Во всем мире зарегистрировано 122,8 тыс. случаев заражения, 8,9 тыс. человек скончалось. В России выявлено 147 случаев заражения, 5 человек полностью выздоровело, погибших нет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Многие крупнейшие мероприятия, вроде Евро-2020 и Евровидения, были отменены.