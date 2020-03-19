Историк Гурьев назвал причину Февральской революции 1917 года

Санкт-Петербург, 19 марта. Февральская революции 1917 года произошла не по причине предательства в правящих кругах, она была инициирована в народе. Такое мнение выразил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев.

На площадке Медиагруппы «Патриот» на пресс-конференции, посвященной теме Февральской революции 1917-го года в России, Гурьев отметил, что события 1917 года были народными, инициировались без лидера и носили стихийный характер, поэтому называть причиной переворота отступничество в «верхах» не стоит.

«Я придерживаюсь двух тезисов: революция в феврале 17- го года, именно революция, событие, за которым последовало изменение политического и социально-экономического строя в стране, — это был не верхушечный переворот, какие имели место, например, в Латинской Америке. Говорить о том, что причиной послужило предательство элиты или отдельных ее представителей, с моей точки зрения, не совсем корректно», — сказал он.

По мнению историка, в народном перевороте представители верховной власти «ухватились за хвост уходящего события»: элите, в условиях, когда 27 февраля, город уже был в руках восставших, приходилось выбирать — идти за царем, который был непопулярным из-за своей политики, или нет.