Эксперт рассказал, когда стабилизируется курс рубля

Москва, 19 марта. Эксперт прокомментировал падение рубля, связав его с изменением цен на нефть и коронавирусом. Однако он считает, что ситуация может измениться уже через пару месяцев.

Главным фактором ослабления рубля является критические изменения на нефтяном рынке, уверен начальник дилингового центра Металлоинвестбанка Сергей Романчук. Экономист подчеркнул, что цена на нефть находится на таком уровне, что многим производителям невыгодно инвестировать в новые месторождения.

На курс валют также влияет проседание рынка из-за коронавируса и отмена сделки ОПЕК+. Некоторые специалисты говорят, что цена на нефть может упасть до 15-20 долларов за баррель. Романчук добавляет, что после того, как будет получена вакцина коронавируса, мировой рынок должен прийти в норму.

«Это создаст надежду на повышение спроса на рынке нефти, соответственно, нефть, может быть, воспрянет», — сказал Романчук, его слова передает телеканал «360».

Эксперт уверено, что улучшением ситуации с коронавирсом повлияет на цены на нефть, поэтому и курс рубля должен стабилизироваться. 19 марта на открытии торгов 1 доллар строил 81 рубль, евро — 89 рублей.

Напомним, что 6 марта Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+. Соглашение о сокращении добычи нефти перестанет действовать с 1 апреля, после чего у его участников не будет никаких обязательств на рынке «черного золота».

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, наращивание добычи нефти будет зависеть только от планов компаний-добытчиков. В экспертном сообществе считают, что выход РФ из ОПЕК+ был хорошо продуманным и взвешенным решением.