Ирина Шейк с новой стрижкой поддержала пострадавшую от коронавируса Италию 

Москва, 19 марта. Российская модель и актриса Ирина Шейк вместе с другими знаменитостями приняла участие в проекте, направленном на поддержку Италии, пострадавшей от коронавируса. На фото звезда предстала с непривычно короткой стрижкой.

Запустил акцию известный журнал Vanity Fair. Задумку глянца согласились поддержать Андреа Бочелли, Роберт Де Ниро, Стелла Маккартни и другие публичные персоны. На каждом снимке значилась надпись: «Я люблю тебя, Италия».

Кадр, на котором запечатлена Шейк, модель показала в своем Instagram-аккаунте. Она предстала с лучезарной улыбкой и новой прической.

«Праздник любви и мужества в Италии», — подписала она снимок на английском языке.

Подписчики на разных языках поблагодарили актрису за участие в таком значимом, на их взгляд, проекте и выразили восторг из-за ее нового образа.

«Как же тебе идут короткие волосы!» — заметила eleno4ka2019.

«Love from Italy!» — добавил giulianomaffei.

Коронавирусная инфекция охватила более 160 стран мира. Всемирная организация здравоохранения признала, что речь идет о пандемии. Многие страны приняли решение обезопасить своих граждан, закрыв границы и введя карантин. Италия стала одним из крупнейших очагов распространения вируса. По последним данным, в стране скончались более 2,9 тысячи человек, заражены — свыше 35 тысяч.

Некоторые эксперты ранее выразили предположение, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.