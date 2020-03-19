Российские ученые сфотографировали коронавирус под микроскопом

Москва, 19 марта. Лаборатория Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовала фотографию коронавируса, вызвавшего пандемию.

Отмечается, что изображение было сделано российскими учеными. Как пишет Life, они сделали уникальный снимок вируса под микроскопом.

Ранее Роскосмос показал снимок строящегося инфекционного центра по борьбе с коронавирусом в Новой Москве. Кадр сделан отечественным спутником из космоса. Фотография появилась в Twitter госкорпорации. В Роскосмосе отметили, что компания продолжает мониторинг событий на территории России посредством российской орбитальной группировки.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в кратчайшие сроки построить специальный инфекционный центр за бетонным кольцом вблизи деревни Голохвастово. Центр занимает 43 гектара и рассчитан на 500-600 пациентов. Градоначальник сообщил, что центр будет возведен в течение месяца.

По данным на 19 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 147 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус. В четверг стало известно, что российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.