Турция урезала зарплаты сирийским боевикам, сражающимся на стороне ПНС

Ковентри, 19 марта. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о решении властей Турции снизить зарплату радикалам, которые были завербованы в Сирии для участия в боевых действиях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает Syriahr.

По данным центра, сейчас в Триполи находится почти 5 тысяч сирийских боевиков, еще две тысячи радикалов проходят обучение в Турции, после чего они будут направлены в Ливию. Из-за стремительного роста численности наемников турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен понизить объем финансирования их деятельности. Отмечается, что теперь сирийские наемники будут получать урезанное жалование, значительно ниже обещанных $2000.

Также специалисты предоставили обновленную информацию о потерях среди джихадистов — число погибших достигло отметки в 129 человек. Следует отметить, что сирийские наемники, присутствующие в Ливии, являются боевиками так называемой Сирийской национальной армии. В ее состав входит ряд протурецких группировок, такие как: дивизия «Фиркат Султан Мурад», 2-ая дивизия «Лива Сукур аш-Шамаль» и 2-ая бригада «Султан Сулейман Шах».

В СМИ неоднократно «всплывали» свидетельства активной вербовки Турцией сирийских террористов. Неделей ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила о ликвидации боевика, сражавшегося на стороне ПНС. Среди его личных вещей был найден телефон, в котором сохранились голосовые сообщения с обсуждением деталей перевозки радикалов из Сирии в Турцию с последующей транспортировкой в Ливию.

Генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), ранее заявил, что Турция ежедневно переправляет в Ливию около 4 сотен завербованных террористов, а сейчас на территории этой североафриканской страны находится свыше 7500 боевиков.