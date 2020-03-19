Дзюба призвал фанатов мыть руки и не паниковать из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 19 марта. Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам из-за распространения коронавируса COVID-19. Футболист записал видеообращение к фанатам.

Игрок «Зенита» призвал футбольных болельщиков беречь себя в связи с пандемией коронавируса. Дзюба пожелал фанатам терпения в это непростое время и призвал не поддаваться панике.

«Давайте соблюдать простые правила: как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать свое лицо, хотя как выяснилось, это очень трудно, мы беремся за него почти 100 раз в день. Стараемся избегать скопления людей, особенно с признаками ОРВИ», ― заявил Дзюба.

Футболист подчеркнул, что каждый должен нести ответственность за себя и за других в сложившейся ситуации.

«Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя и футбол вернется как на экраны, так и на стадионы», ― подытожил капитан российской сборной.

Артем Дзюба: «Мы все вместе несем ответственность за себя и за других»



Обращение нападающего сине-бело-голубых к болельщикам ???? pic.twitter.com/UejVa5o9ZU — ФК «Зенит»???? (@zenit_spb) March 19, 2020

Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ были приостановлены до 10 апреля. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.

По данным на 19 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 147 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус. В Китае, где произошла вспышка COVID-19, заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.