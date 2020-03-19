Во Львове и Черновцах решили бороться с коронавирусом с помощью громкоговорителей

Киев, 19 марта. Жителей украинских Львова и Черновцов информируют о том, как спастись от коронавируса с помощью громкоговорителей. Теперь по улицам этих городов курсируют специальные «информационные машины».

По словам мэра Львова Андрея Садового, особенно важно, чтобы свои дома не покидали пожилые люди, потому что они находятся в группе риска, отметили в пресс-службе горсовета. Такое же решение об оповещении горожан принял и глава Черновцов Алексей Каспрук.

«В микрорайонах и на улицах города для черновчан звучит информация по предотвращению заболеваемости коронавирусом, мерах личной гигиены, соблюдении необходимых правил в период ЧС», — говорится в сообщении на сайте мэрии Черновцов.

По последним данным, на Украине было зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два пациента скончались.

Экс-премьер страны Николай Азаров ранее поразился решению нынешних украинских властей на фоне всемирной пандемии закрыть инфекционные больницы, пишет «Царьград». По данным Азарова, единственная современная больница в городе Коломыя в ближайшее время прекратит работу.

Тревогу из-за жуткого состояния украинской медицины в Киеве выразил и российский журналист Евгений Попов Он отметил, что жил в украинской столице с 2003 по 2007 год, и тогда даже платная медицина была «на дне». По мнению Попова, с тех пор, скорее всего, ничего не поменять.

«И это легко объясняет, почему так жестко действуют власти Украины. Ухань и Милан покажутся лeгкой прогулкой, если в Киеве бомбанет», — написал он.

Ранее «Ридус» сообщил о том, что российским ученым удалось получить первого полный геном коронавируса COVID-19 на территории страны. Это достижение принадлежит исследователям из санкт-петербургского НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. 17 марта представители новосибирского вирусологического центра «Вектор» сообщили, что уже располагают прототипами вакцины от COVID-19 и начали испытания на лабораторных животных. Исследователи с кафедры вирусологии биологического факультета МГУ утверждают, что нашли более дешевый в производстве вариант вакцины на основе вируса табачной мозаики, безвредного для человека.