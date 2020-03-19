ООН продолжает бездействовать, пока сирийские боевики похищают ливийцев

Женева, 19 марта. Руководство Миссии ООН по поддержке в Ливии выразило глубокую обеспокоенность в связи с ростом преступлений, связанных с похищений людей, их насильственным удержанием и исчезновениями. Международная организация возложила ответственность за это на бандформирования, подконтрольные режиму так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, пишет Unsmil.

Подчеркивается, что ООН располагает свидетельствами сотен похищений, пыток, убийств, насильственном перемещении целых семей в ряде городов и населенных пунктов в Ливии. В стране находятся сотни сирийских радикалов, завербованных Турцией, которые могут безнаказанно совершать преступления — глава ПНС Файез Саррадж закрывает на это глаза в обмен на свою защиту.

По полученным данным, радикалы так называемых «сил специального сдерживания» RADA (подчиняются «МВД» ПНС) 9 сентября в городской тюрьме Тархуна устроили массовые казни, были похищены десятки мирных жителей, часть из них бесследно пропала. Среди пострадавших числятся общественные деятели, журналисты, мигранты и лица, занимающие руководящие посты в государственных органах. Следует отметить, что сейчас Тархуна находится под защитой Ливийской национальной армии (ЛНА), изгнавшей из города террористов. ЛНА способствует активизации восстановительных процессов, к работе постепенно возвращается вся основная инфраструктура Тархуна.

Также известно о похищении директора авиакомпании Africa airlines, которого боевики RADA удерживали в течение нескольких дней с целью получения выкупа.

Следует отметить, что боевики RADA ответственны за похищение двух российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В мае 2019 года они были похищены и насильно доставлены в неофициальную тюрьму «Митига». До настоящего времени социологи находятся в неволе, им так и не предъявили официальных обвинений, никаких следственных действий не проводится.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, где работает Шугалей, сообщил, что 24 марта состоится презентация книги «Триполи как социальный лифт для ИГИЛ»1 («Исламское государство»1 — запрещенная в РФ организация), в основу которой легли наблюдения социолога.

1 Организация запрещена на территории РФ.