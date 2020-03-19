Врач-гинеколог рассказал, как коронавирус может повлиять на беременность

Москва, 19 марта. Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов посоветовал россиянкам не планировать беременность во время эпидемии коронавируса. Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Елены Вторыгиной о том, что карантин можно использовать для улучшения демографической ситуации в стране.

По его словам, сообщений о заразившихся среди беременных пока не поступало. Если в 2015 году, во время эпидемии гриппа, в зону риска входили беременные и дети, то сейчас от коронавируса страдают в первую очередь старики.

Плод, даже если и заразится от матери, не пострадает, поскольку дети, оставаясь носителями вируса, не болеют. Однако меры карантина могут подорвать здоровье матери и ребенка. Будущая мать не сможет часто бывать на свежем воздухе и будет испытывать стресс из-за отсутствия общения. Кроме того, не стоит забывать об ухудшении экономической ситуации, что также создает трудности при рождении ребенка.

«Сейчас время такое, что, может быть, некоторый период стоит подождать, прежде чем что-либо делать», — отметил врач в разговоре с «Ридусом».

Женщинам, которые уже забеременели, Серов посоветовал придерживаться общих рекомендаций — мыть руки после выхода на улицу, меньше общаться с окружающими, а если кто-то в семье заболел, самоизолироваться.

Напомним, что в начале февраля в китайском городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса, в зараженной семье родился ребенок. Мать малыша рожала в специальном изоляторе, предназначенном для женщин с выявленным или предполагаемым коронавирусом. Отметим, что ребенок родился вполне здоровым и сразу же был передан в детскую больницу для дальнейшего обследования.

Ученые предполагают, что источником коронавируса нового типа стали летучие мыши, которых едят в Китае. По другой версии, заразу могли завезти в КНР из США вместе с дипломатической почтой. В бывшем американском консульстве в Китае были обнаружены банки с надписью: «Бактериологическая угроза».