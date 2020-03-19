Кейт Миддлтон и Елизавета II отказались от диет из-за пандемии коронавируса

Лондон, 19 марта. Британская королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отказались от диет из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал шеф-повар Даррен МакГрэди, который долгое время готовил для принцессы Дианы.

Пандемия коронавируса охватила более 160 государств, не обошла стороной и Великобританию. По последним данным, в стране заражены более двух тысяч человек, свыше ста скончались от инфекции.

Королевская семья предпринимает все возможные меры, чтобы обезопасить себя от вируса. Они отказались от посещения массовых мероприятий, изменили некоторые правила этикета, чтобы не соприкасаться с окружающими, и реже появляются в обществе.

По словам шеф-повара МакГрэди, изменилось на фоне пандемии и меню королевских особ. Елизавета II и супруга принца Уильяма тщательно следят за фигурой и обычно ограничивают себя в еде. Но в сложившихся обстоятельствах они решили отойти от правил и позволить себе сладкое для поднятия настроения, а также увеличить калорийность блюд.

«Королева любит шоколад. Особенно шоколадные пирожные. Сейчас время не для диеты, а для того, чтобы позаботиться о своем состоянии», — рассказал МакГрэди.

Ранее стало известно, что королева Британии покинула Букингемский дворец, который из-за непрерывного потока посетителей со всего мира стал опасным с точки зрения распространения коронавируса. Монарха перевезли в Виндзорский замок. Она хорошо себя чувствует, но советники считают необходимым уберечь ее от опасности. В апреле королеве исполнится 94 года.

Впервые о коронавирусе стало известно в конце прошлого года, вспышку заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения констатировала, что мир столкнулся с пандемией. При этом некоторые эксперты не исключают, что вирус в КНР завезли американские военные. Еще в 2015 году в научном журнале Nature Medicine появилась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.