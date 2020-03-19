Обновленная Конституция РФ защитит историческую правду

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду. Не допускается фальсификация истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества», — эти слова могут быть закреплены в статье 67 Конституции России, если обновление основного закона поддержит большинство участников общероссийского голосования. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Борьба с памятью о победе СССР

«Борьба с памятью о победе СССР во Второй мировой войне становится частью западной политической стратегии», — пишет в своей авторской колонке в «Независимой газете» директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. И с ним трудно не согласиться.

Как отмечает правозащитник, «переписывание истории становится все более четким, организованным и скоординированным политическим курсом». Цель понятная — вытеснить память советских солдат во Второй мировой войне «мифом о великой победе коллективного Запада в войне холодной, где историческая Россия однозначно рассматривается в качестве стороны зла».

Бог с ним, с Западом, но в эту порочную игру уже ввязалась и Украина. Того гляди и Белоруссия, так сильно пострадавшая от фашистов в первые же дни войны, откажется от общей историей с Россией.

Необходимо донести правду

«Западные политики пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, умалить роль в ней Советского Союза. Этого допустить нельзя. Необходимо донести до людей правду о Великой Победе, героизме советских воинов», — говорит брянский краевед, сотрудник районного историко-краеведческого музея Андрей Мазуркевич.

Да и в самой России достаточно людей, которые готовы забыть об истории своей страны. Или те, кто в силу возраста или воспитания просто не знают о ней ничего.

Военный историк, председатель Совета Курского регионального отделения «Поискового движения России» Игорь Цуканов занимается восстановлением сведений об уничтожении фашистами мирных жителей на оккупированной территории Советского Союза.

«Всего так погибли свыше 11,5 миллиона человек. Я считаю, что молодежь, будущие поколения должны понимать масштабы катастрофы, которые несут фашизм и нацизм», — заявил он «Курской правде».

«Это серьезная тема, потому что даже многие родители сегодня очень плохо знают историю России, что говорить о детях, — соглашается ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат. — Многие путают войну против фашистской Германии с войной 1812 года против Франции! Оправдывать такое нельзя. Нужно культивировать любовь к истории. Если мы не будем ее знать, нам будет гораздо проще навязать любые фальсификации извне».

Попытка «пересмотреть»

Но дело, конечно, не только в Великой Отечественной войне. Рано или поздно могут возникнуть попытки «пересмотреть» и другие эпизоды российской истории, где многонациональный народ проявлял свое мужество, единство, общность интересов и взглядов. Неслучайно и проект обновления Конституции был скорректирован. Да, сначала в нем предлагалось закрепить норму, касающуюся справедливости о второй мировой войне, но затем она была расширена фактически на всю историю России.

Напомним, что поправки в Конституцию будут вынесены на Общероссийское голосование, принять участие в котором сможет каждый. Обновленная Конституция вступит в силу только в том случае, если за такое решение выскажутся более половины участников голосования. Среди других предложений: защита детей как приоритет государственной политики, сохранение социальных гарантий (при любом курсе доллара или стоимости нефти пенсии будут индексироваться, а зарплата — выплачиваться), невозможность отчуждения территорий России, доступность медицинской помощи, стремление к научному прогрессу и многое другое.