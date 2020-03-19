Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в Интернете

Москва, 19 марта. Фильм американского режиссера Стивена Содерберга «Заражение» (Contagion) стал самой популярной кинокартиной в Интернете из-за увиденного в ней зрителями предсказания о коронавирусе, сообщает Times of India.

Многие пользователи Сети увидели в ленте Содерберга, снятой почти десять лент назад, связь с пандемией коронавируса в мире. В картине рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который пришел в США из Китая.

Как отметила «Культуромания», «Заражение» стало самой востребованной картиной компании Warner Bros., а также попало в тренды Amazon Prime и iTunes. Уступает фильм Содерберга лишь франшизе о Гарри Поттере.

«Заражение», снятое Стивеном Содербергом, вышло в прокат в 2011 году. Картина заняла 61-е место в рейтинге мировых кассовых сборов, отметили «Дни.ру». Главные роли в кинопроекте исполнили Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Майкл Дуглас, Марион Котийяр и Лоренс Фишберн.

Ранее Федеральное агентство новостей составило список фильмов об эпидемиях — от вирусов до нашествия зомби.

Эпидемия неизвестной инфекции вспыхнула в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Вирус уже давно вышел за пределы Китая, и инфицированные есть практически в каждой стране мира.

По последним данным, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 220 тысяч человек. От инфекции погибли свыше девяти тысяч человек.

В Китае обвинили Вашингтон в причастности к созданию нового типа коронавируса. Некоторые эксперты, в частности, директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, считают, что американцы приложили руку к созданию инфекции. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.