Байден победил в очередном этапе праймериз американских демократов благодаря махинациям

Невзирая на серьезные, как полагают, проблемы со здоровьем и выраженные признаки старческого слабоумия, Джо Байден одержал еще одну победу на демократических праймериз. Бывший вице-президент США взял верх над своим конкурентом, сенатором Берни Сандерсом по результатам голосования в штатах Аризона, Флорида и Иллинойс.

Учитывая, что основное внимание американских СМИ приковано к эпидемии коронавируса, мало кто заметил, что на праймериз 17 марта снова происходили махинации со стороны избирательных комиссий и чиновников. Например, в штате Аризона накануне голосования было массовое сокращение избирательных участков в районах с латиноамериканским населением, которое, как показали праймериз в Неваде, Калифорнии и Колорадо, со значительным перевесом голосует за Сандерса.

Накануне праймериз аризонские избирательные чиновники закрыли 78 участков, что сделало рекордно низкой явку латиноамериканцев на голосование. При этом отметим, что за семь предыдущих лет в Аризоне было ликвидировано 320 избирательных участков.

Избиратели Иллинойса столкнулись с теми же проблемами, что и жители Мичигана, Техаса и Северной Дакоты. Многие наблюдатели считают, что двухчасовые очереди перед избирательными участками в афроамериканских кварталах Чикаго, где проживает преимущественно просандеровская молодежь, а также жалобы на отсутствие бюллетеней превратили праймериз в Иллинойсе в фарс.

Верхушка Демократический партии США получила множество упреков в том, что, несмотря на бушующую эпидемию коронавируса, праймериз в львиной доле штатов не перенесены на более поздний срок. Бывший кандидат на президентский пост и сторонница Сандерса Марианна Уильямсон по этому поводу заявила следующее: «Абсурдно, что лидеры демократов не отложили все праймериз сегодня, учитывая, что людей призвали остаться дома. Люди должны были выбирать между голосованием, своей безопасностью и безопасностью других».

Еще один кандидат на президентский пост, член Конгресса США Тулси Габбард так прокомментировала решение демократов провести праймериз, несмотря на угрозу распространения коронавируса: «Есть целый ряд причин, по которым праймериз не должны проводиться в настоящее время. Первая заключается в том, что праймериз помогают распространить смертельную коронавирусную болезнь. А вторая состоит в том, что многие пожилые люди, заботясь о своем здоровье, не пойдут на выборы — то есть их голоса не будут учтены».

На лицо ситуация, когда партийные боссы Демпартии США, полностью игнорируя критику, пренебрегают здоровьем своих избирателей и самым наглым образом нарушают принципы демократии, чтобы любой ценой выставить против Дональда Трампа Байдена, а не ненавистного им социалиста Сандерса. Целенаправленный и, видимо, заранее спланированный сговор элиты демократов становится все более очевидным и наглядным.

При этом до конца неясно, о чем думали Барак Обама, Хиллари Клинтон, Джордж Сорос и другие влиятельные демократы и их спонсоры, когда принимали антидемократическое решение о продвижении на праймериз 77-летнего Байдена. Байден — бешено непопулярен среди американской молодежи, которая теперь либо не пойдет голосовать в ноябре 2020-го, либо назло демократам проголосует за Трампа. Адекватность и психическое здоровье Байдена также под большим вопросом. За последние полтора года бывший вице-президент сильно сдал, и симптомы деменции в его поведении и внешности не видит только ленивый или слепой. Поэтому ставка демократов на Байдена рискует с треском провалиться в самое ближайшее время.

К тому же нет сомнений, что распространение коронавирусной инфекции, кризисная ситуация в экономике и панические настроения общества внесут существенные коррективы в политическую жизнь США. Это повлияет как на явку избирателей, которая уже пошла на снижение, так и на их предпочтения. Демократы спешат провести все этапы праймериз как можно скорее, чтобы досрочно выбить Сандерса из политической борьбы, поскольку в противном случае поддержка Байдена может ослабеть, а его пожилые сторонники могут попросту не прийти голосовать из-за страха подцепить заразу. Помощники редко выводят Байдена для интервью, чтобы престарелый кандидат не испортил впечатление о себе, не сделал глупость и не совершил очередную оплошность. Все это напоминает вовсе не свободный демократический процесс, а дурной спектакль, где главный актер едва шевелит языком и не выходит на сцену из-за боязни быть освистанным.