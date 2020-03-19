Пушков объяснил, почему коронавирус охватил Китай, США и Европу

Москва, 19 марта. Промедление в борьбе с распространением коронавируса может привести к серьезным последствиям, доказательство этому — ситуация в КНР и Европе, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что в Китае, где изначально произошла вспышка коронавирусной инфекции, власти отреагировали слишком поздно, а врача, предупредившего о возможной эпидемии, даже арестовали «за панику». Аналогичная ситуация произошла в Италии, отсюда и масштабы заражения COVID-19. В других странах — Германии, Франции, США — слишком поздно решили закрыть границы.

«В борьбе с эпидемией самое неверное — запоздалые меры. <...> Опоздание на несколько дней — и вирус не остановить», — подчеркнул он в своем микроблоге в Twitter.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе выявлено 85 тыс. 490 случаев заражения коронавирусом. 4070 заболевших пациентов скончались. Эпицентром заболевания стала Италия (35 тыс. 533 случая заражения), на втором месте — Испания (13 тыс. 716 заболевших), на третьей строчке — Франция (9 тыс. 134 случая). В Китае, по данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся составляет 81 тыс. 154 человека, в Иране подтверждено 17 тыс. 361 случай, 9 тыс. 415 в США, 8 тыс. 565 — в Южной Корее.

В России зарегистрировано 147 случаев заражения, 5 человек выздоровели. Сегодня стало известно о первом случае смерти пациентки с коронавирусом. Она была госпитализирована в Москве. Причиной гибели стали многочисленные осложнения хронических заболеваний пожилой женщины.

Для предотвращения распространения коронавируса власти РФ временно закрыли границы и ограничили авиа- и железнодорожное сообщение со странами с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Прибывающих из таких государств россиян просят соблюдать двухнедельный карантин. Всем гражданам рекомендуют по возможности не посещать магазины, торговые центры, не пользоваться общественным транспортом, работать из дома и обязательно тщательно соблюдать меры личной гигиены.