Роскосмос показал снимок строительства коронавирусного центра в Москве

Москва, 19 марта. Роскосмос показал снимок строящегося инфекционного центра по борьбе с коронавирусом в Новой Москве.

Кадр сделан отечественным спутником из космоса. Фотография появилась в Twitter госкорпорации. В Роскосмосе отметили, что компания продолжает мониторинг событий на территории России посредством российской орбитальной группировки.

Роскосмос продолжает мониторинг событий на территории России посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/La7QQ6xbAb



???? На фото: строительство инфекционного центра по борьбе с коронавирусом в Московской области (#COVID19)



#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/NBWKKcywTL — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 19, 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в кратчайшие сроки построить специальный инфекционный центр за бетонным кольцом вблизи деревни Голохвастово. Центр занимает 43 гектара и рассчитан на 500-600 пациентов. Градоначальник сообщил, что центр будет возведен в течение месяца.

По данным на 19 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 147 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус. В четверг стало известно, что российским ученым из ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось расшифровать полный геном коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае заявили, что причиной появления коронавируса нового типа могли стать разработки США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.