Столтенберг пообещал победить пандемию коронавируса, испытывающего НАТО на прочность

Брюссель, 19 марта. Вспышка коронавируса стала испытанием НАТО на прочность. Об этом в среду заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая с ежегодным докладом о состоянии альянса.

«У некоторых наших сотрудников обнаружен коронавирус, некоторые учения модифицированы или отменены. Но это не сказывается на способности НАТО проводить свои операции. Пандемия испытывает НАТО на прочность, но мы победим ее», — пообещал он.

Напомним, что до распространения коронавируса главным «врагом» НАТО была Россия. Альянс активно занимался милитаризацией Европы, расширял военное присутствие на континенте и постоянно увеличивал военный бюджет под предлогом противостояния «российской угрозе». Поэтому мировая пандемия — проблема, которую нельзя решить с помощью танков, оказалась для НАТО полной неожиданностью.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. По одной из версий, вирус мутировал в летучих мышах и передался человеку (летучих мышей едят в Китае). По другой — был завезен в страну из США вместе с дипломатической почтой. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очаги заболевания сохраняются в Китае, Южной Корее, Испании, Италии, Иране и Германии. Многие страны отменяют массовые мероприятия и закрывают границы, чтобы остановить распространение инфекции.