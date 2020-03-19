Коммунисты теряют свое место в политическом поле РФ

В условиях политических реформ в Российской Федерации все политические силы пытаются найти свое место в новой реальности, занять новые ниши и внести свой вклад в строительство будущей России.

2020 год — время больших политических реформ и перемен. Не только голосование по конституции определит новую политическую реальность в России, но и региональные выборы.

В этом году пройдут выборы глав 18 субъектов федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. Результаты этих кампаний будут показательны и определят тренды на ближайшие пять лет. А именно — какие появятся новые политические силы, и появятся ли они, что станет со старыми политическими партиями и т. д.

Наиболее интересными и показательными, по мнению экспертов, могут стать выборы в Иркутской области, как наиболее непредсказуемые и конкурентные. Однако, несмотря на неожиданную победу в прошлый раз коммуниста Сергея Левченко, в этот раз, похоже, КПРФ решила сдать свою победу добровольно и не бороться вообще. ЛДПР и «Справедливая Россия» также не проявляют никакой серьезной заинтересованности, а вот врио губернатора Игорь Кобзев работает во всю мощь и уже фактически сформировал костяк своей команды, с которой намерен идти на выборы в сентябре и работать после своего избрания, если оно случится. КПРФ же уходит в тень и упускает инициативу.

За последнее время были уволены все самые одиозные министры Сергея Левченко, вроде ненавистного всем жителям региона министра здравоохранения Олега Ярошенко. При этом врио Игорь Кобзев укрепил свою команду такими сильными управленцами, как бывший глава УФНС Константин Зайцев, возглавивший правительство региона, популярный в народе экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников и другие.

Недавно произошла еще одна замена: получил мандат депутата Госдумы теперь уже бывший глава законодательно собрания области Сергей Сокол. Его место занял опытный политик Александр Ведерников. Таким образом, врио губернатора получил еще одного сильного представителя региона в Госдуме и сохранил влияние в законодательном собрании.

КПРФ снова ставит на Левченко?

А что же делает КПРФ? — Коммунисты вновь делают ставку на непроходного бывшего губернатора Левченко, который сам же с себя сложил полномочия!

Но работать против себя КПРФ не впервой. Прошлым летом, в 2019 году они пошли еще дальше и поддержали в Пскове партию «Яблоко»: помогли избраться трем главам районов, после того, как кандидаты от КПРФ были сняты с выборов.

Похоже, на этот раз в Иркутской области КПРФ сознательно выдвигает кандидата, который будет снят с выборов по закону, чтобы либо поддержать врио губернатора, показав мнимую оппозиционность, либо направить ресурсы в поддержку другого оппозиционного кандидата, чтобы самим не портить отношения с федеральным центром.

Почему сам Левченко, скорее всего, не пойдет на выборы, Федеральному агентству новостей объяснил политтехнолог Александр Серавин.

Эксперт напомнил текст четвертой статьи закона о выборах губернатора Иркутской области, который гласит:

«Гражданин, замещавший должность губернатора <…> и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному желанию, <…> не может быть выдвинут кандидатом на выборах губернатора Иркутской области, назначенных в связи с указанными обстоятельствами».

Это ограничение сохраняется в течение двух лет, напомнил Серавин. Исключение — экс-губернатор может участвовать в новых выборах, если получит согласие на это от президента.

«Полагаю, Сергей Левченко такое согласие от президента не получит, — отмечает собеседник ФАН. — Вообще же на выборах в Иркутской области от каждой партии могут появиться люди, которые либо попробуют сыграть на победу, либо станут просто статистами».

По мнению политолога, интерес к этим выборам не сможет затмить даже эпидемия коронавируса.

«Что касается Левченко, его основная проблема — серьезный антирейтинг и имеющийся на данный момент юридический запрет участвовать в выборах, поскольку его кандидатуру избирком наверняка не утвердит», — говорит политолог.

По словам Серавина, помимо антирейтинга, Сергею Левченко может помешать уже сложившаяся против него коалиция. Впрочем, у КПРФ в Иркутской области есть несколько представителей, которых коммунисты теоретически могут выставить, но вряд ли они составят серьезную конкуренцию врио губернатора, отмечает собеседник ФАН.

«При кажущемся богатстве выбора в среде иркутских коммунистов наблюдается брожение, а на Левченко они, скорее всего, ставку сделать все-таки не смогут по чисто формальным причинам. Так что, полагаю, как говорится, войти второй раз в эту же реку для Левченко будет тяжело», — резюмировал Александр Серавин.

Коммунисты теряют позиции

В любом случае, это показатель слабости КПРФ и неготовности партии отстаивать свои позиции в регионах в новой политической реальности, а значит — их место в ближайшее время займут другие политические силы, отмечают эксперты.

Разберем политическую ситуацию в Иркутской области более подробно.

Круг потенциальных конкурентов легко ограничить. По действующему закону «О выборах губернатора Иркутской области» (ст. 29) выдвигать кандидатов могут только партии. Если в ближайшее время закон не будет изменен, такой расклад и будет на выборах.

Основные игроки — четыре парламентские партии:

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

Логично, что «Единая Россия» будет поддерживать Игоря Кобзева. Для врио это может создать серьезную проблему, так как у партии в регионе довольно высокий антирейтинг.

«Справедливая Россия» (СР) — слабеющая «левая нога» «Единой России», в последнее время СР все сильнее теряет свое влияние. У эсеров в регионе в активе есть два игрока, и оба они не обладают сколько-нибудь значимым рейтингом: это депутаты местного заксобрания Лариса Егорова и Александр Гаськов. Они, скорее всего, могут сыграть роль высококачественных спойлеров для врио, учитывая общую лояльность СР.

Однако, стоит учитывать, что Александр Гаськов давно известен умением играть в свою политическую игру и может попытаться выиграть: он местный и, как говорится, ресурсный. Сама партия скорее всего предпочтет не выдвигать такого кандидата, чтобы ненароком не выиграть и не создать себе проблем на федеральном уровне, к которым ослабленная СР сейчас явно не готова.

У ЛДПР ситуация примерно та же: есть кандидат для красивого поражения и для незапланированной победы. С одной стороны, ЛДПР — стабильный союзник «Единой России» в регионе (и на федеральном уровне — достаточно вспомнить недавнее голосование по поправкам в конституцию). Поэтому вряд ли партия будет играть в несогласованную игру.

С другой стороны, нужно помнить, что именно ЛДПР часто выигрывает на выборах, где у единороссов нет сильных конкурентов. Вспомним Анну Щекину в Усть-Илимске, Сергея Фургала в Хабаровском крае, Владимира Сипягина во Владимирской области. Все эти люди выставлялись от ЛДПР как спойлеры для действующих губернаторов/мэров и неожиданно сами становились губернаторами/мэрами. Для команды врио выставлять жириновца в отсутствие реальной конкуренции — опасная игра с непредсказуемым сценарием.

Пока у ЛДПР есть два потенциальных кандидата: глава Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков и депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров. Логично, что выдвижение первого означает, что ЛДПР всеми силами попытается НЕ выиграть. В то же время выдвижение Натарова будет означать некую попытку вести свою игру.

Наконец, мы дошли до КПРФ. Объективно КПРФ сейчас главный оппонент «Единой России» в регионе. Достаточно вспомнить, что пока еще не развалившаяся фракция коммунистов — самая большая в законодательном собрании, и сдерживать ее удается только благодаря малым партиям и внутренним дрязгам в самой фракции.

У коммунистов есть целый ряд политиков, которых они могут выдвинуть на выборы.

Это бывший губернатор и действующий первый секретарь обкома Сергей Левченко. Несмотря на добровольную отставку, он не ушел в тень, как это сделал его предшественник Сергей Ерощенко. Левченко продолжает активно участвовать в политической жизни региона, выступает публично (в том числе с критикой врио губернатора), пытается управлять фракцией в заксобрании. Если проанализировать его активность, становится очевидно, что Сергей Георгиевич явно намерен участвовать в предстоящих выборах. Но, как мы уже сказали, по закону он не может участвовать в выборах, и попытка его зарегистрировать — это фатальная ошибка КПРФ или сознательный слив региона под другую политическую силу.

Кто есть у коммунистов в Иркутской области

Зачем же коммунисты продолжают двигать Левченко, хотя уже очевидно, что нужно искать других кандидатов? Но, прежде чем ответить на этот вопрос, стоит спросить: а есть ли эти другие кандидаты?

Да, они есть.

Одним из наиболее сильных кандидатов от КПРФ является депутат Госдумы Михаил Щапов. Молодой по меркам КПРФ политик обладает собственными ресурсами и хорошей репутацией у элит, позволяющей ему привлечь и аккумулировать вокруг себя значительный финансовый и человеческий ресурс, отмечает политолог Александр Серавин.

По словам эксперта, Щапов местный, имеет хорошую известность и неплохой электоральный рейтинг. Однако его молодость, прошлое сотрудника ФСБ, предпринимательская деятельность настораживают старожилов КПРФ.

У коммунистов есть и запасной вариант — депутат заксобрания Андрей Андреев, отмечает эксперт. Андреев тоже молодой политик, но статусом ниже. Шансов у него меньше. Его главная проблема: для местных — он слегка обжившийся москвич, который воспринимается, скорее, как варяг.

Еще один кандидат от КПРФ — Ольга Носенко. На ее стороне должность — вице-спикер заксобрания — и тот факт, что она местная. Против нее — слабая узнаваемость в области. Так что ее шансы на победу почти минимальны.

С промедлением в выборе кандидата КПРФ каждый день теряет шансы на победу. Брожения в партии нарастают, а будущей кампанией никто и не начинал заниматься, хотя уже пора.

Почему КПРФ держится за Левченко?

Теперь вернемся к главному вопросу: почему при таком богатстве кандидатов КПРФ делает ставку на Сергея Левченко, который не то, что муниципальный фильтр, но даже выдвижение в кандидаты не пройдет? Его документы просто не примет избирком, после чего из борьбы выйдет единственная партия, способная выиграть эти выборы у врио Кобзева.

Возможно, объяснение кроется в том, на каких условиях произошла отставка Левченко. Напомним, тогда еще губернатора вынудили уйти в отставку пачкой уголовных дел против его окружения и близких родственников и беспрецедентным давлением телеканалов на него и партию.

Коммунисты понимают, что выдвижение сильного кандидата им не простят и снова проедут танком федеральных телеканалов. Даже выдвижение слабого кандидата рискованно — в условиях падения рейтинга ЕР он вполне может выиграть. Не выдвигать кандидата КПРФ позволить себе не может, чтобы не потерять лицо. Выдвинуть и не пройти муниципальный фильтр — тоже нельзя, так как будет много вопросов, чем занимался обком КПРФ четыре года, если не смог набрать нужное количество депутатов в регионе.

Остается один вариант: выдвинуть сильного, но непроходного кандидата, которого не допустят даже на старт предвыборной гонки. И тут прекрасно подходит фигура экс-губернатора Левченко.

Однако внимательный наблюдатель задаст простой вопрос: если КПРФ боится повторения «телемочилова» прошлого года, то Левченко как раз больше остальных его и спровоцирует. Но если мы посмотрим сейчас, то отметим следующее: несмотря на очевидную подготовку экс-губернатора к выборам, федеральные «телепушки» почему-то молчат… Как будто знают что-то, о чем гражданам знать не положено…

Например, что КПРФ уже в ходе отставки Левченко договорилась «слить» будущие выборы губернатора, чтобы загладить инцидент с бывшим губернатором. И именно для этого выдвигает очевидно непроходного Левченко. Конечно, это всего лишь версия, но, зная привычку коммунистов к договорнякам в критические моменты, исключать ее было бы глупо, считают эксперты.

Врио губернатора может сплотить всех

Такой точки зрения придерживается известный иркутский политолог Галина Солонина.

«У меня пока нет точных данных, но, полагаю, Левченко все-таки рассчитывает получить согласие на свое выдвижение от президента, несмотря на добровольную отставку в декабре прошлого года, — отметила Солонина в беседе с корреспондентом ФАН. — Сейчас Левченко ездит по территории области, он побывал в [пострадавшем от наводнения] Тулуне, выступает с критикой в адрес врио губернатора Иркутской области, дескать при бывшем губернаторе все было замечательно, а сейчас все работы заморожены. На самом деле — это смешно, в Иркутской области заявления Левченко воспринимаются иронически. Все знают, что экс-губернатор как раз и ушел из-за того, что не справился с поставленными перед ним задачами».

Однако попытки Левченко критиковать врио губернатора, возможно, говорят, что представитель КПРФ еще на что-то рассчитывает, говорит эксперт.

«Полагаю, в 2020 году мы можем увидеть какие-то попытки с его стороны принять участие в выборах. Либо он попытается выдвинуться сам, либо выставить кого-то из своих однопартийцев, особенно — учитывая, что у них там в КПРФ просто семейный подряд: должности и мандаты распределяются среди родственников и друзей».

Впрочем, не исключен вариант, что КПРФ, понимая, что ее время уходит, предпочтет сделать ставку на реальную политическую силу — действующего губернатора области Игоря Кобзева, говорит собеседница ФАН.