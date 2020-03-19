В России может появиться новый вид занятости. События дня. ФАН-ТВ

Новый вид занятости в России?
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, сообщают «Известия». Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова. Изначально с такой идеей выступили представители Общероссийского народного фронта. По замыслу новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат. Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников из-за угрозы распространения коронавируса. Рабочая группа по этому вопросу должна собраться в марте.
Москва без комендантского часа
Введение в Москве комендантского часа не соответствует действительности. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Ранее в соцсетях появилась копия документа якобы за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу о введении комендантского часа в Москве с 30 марта. Бумага, в частности, запрещала движение с 20:00 до 05:00 утра, за исключением транспорта, со специальным пропуском от участкового. В Минобороны РФ заявили, что данная информация — «грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран». В военном ведомстве подчеркнули, что документов с таким содержанием не было и не может быть в принципе.
Предпосылок к подорожанию бензина нет
Федеральная антимонопольная служба России считает, что в настоящее время предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо нет. Это касается и опта, и розницы. ФАС продолжит мониторинг рынка нефтепродуктов, и, в случае наличия нарушения антимонопольного законодательства, примет меры. По данным ведомства, динамика роста цен на бензин и дизельное топливо в период с 1 января по 18 марта 2020 года не превышала уровень инфляция. Так, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,2%, а зимнее дизельное топливо — на 0,19%. Инфляция с начала года находилась на уровне 0,9%. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на рост цен на бензин на 10% и поручил держать стоимость нефтепродуктов под контролем.
Черногория разрешила вывезти россиян
Компании S7 и «Победа» получили разрешение от Черногории на вывоз находящихся там россиян. Как сообщает «Победа», согласовано два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта из Подгорицы вместо Тивата. Ранее вывоз соотечественников начал «Аэрофлот», компания доставила на родину около 150 человек. Всего в стране остаются около 1800 россиян. Подгорица за разрешение на эвакуацию потребовала доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов. Власти страны по примеру остальных государств приостановили авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, а также закрыли границы для въезда иностранцев.